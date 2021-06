Fynske gymnasier står på lukkeliste: - Vi har et fælles ansvar

Notatet viser, at faldende elevtal kan presse gymnasiernes økonomi. Og her er Faaborg Gymnasium og Midtfyns Gymnasium på listen over gymnasier, som i 2021 vil få 13 procent mindre i såkaldt udkantstilskud.

Christian Alnor er rektor på Middelfart Gymnasium og samtidig formand for Fordelingsudvalget for Fyns 11 gymnasier. Han står således i spidsen for de fordelingsnøgler, der fordeler de fynske elever på gymnasierne.

Han erkender, at gymnasiet i Faaborg kan være presset af blandt andet faldende fødselstal, mens Midtfyns Gymnasium ikke er i farezonen.

Udkantstilskuddet er baseret på det enkelte gymnasiums tilslutning, og ifølge Christian Alnor er det et spørgsmål om, at sende eleverne i den rigtige retning.

Altså at styre kapaciteten og dermed optaget på de enkelte gymnasier.

- Det, vi har gjort på Fyn, er med regionsrådet opbakning, og det betyder, at de populære gymnasier i Odense ikke må blive større.

- Det sker i et samarbejde mellem alle gymnasier. Vi har et fælles ansvar for, at der er velfungerende gymnasier over hele Fyn. Og det er der stor forståelse for, siger Christian Alnor.

Kritiske faktorer

Han tilføjer, at man har kunnet se, at de områder, som giver elever til Faaborg Gymnasium, overtages af de omkringliggende gymnasier (Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg og Svendborg Gymnasium, red.).

- Det er en kritisk faktor om man kan komme til gymnasiet med bus, så det distrikt, som Faaborg rekruterer fra, skal have de nødvendige busser, siger Christian Alnor.