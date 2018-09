Fynske gymnaster er helt klar til at erobre verden

DGI´s Verdenshold gør klar til at besøge ti lande i hele verden med et spektakulært show, der som det allerførste sted blev vist i Odense. Ni fynboer er på holdet.

Eeeen ... Tooooe ... Treeee ...

Næsten uhørligt tæller gymnasten, inden hun sætter i bevægelse og spurter frem mod den lange madras, der er lagt ud i Odense Idrætshal. Her skal hun vise, hvad hun har trænet frem imod, siden hun i slutningen af februar blev udvalgt som en af 28 deltagere i "Hold 12".

DGI´s Verdenshold for sæsonen 2018-19 går kun under navnet "Hold 12", da det er det 12. i rækken siden DGI begyndte at sende hold på turné i 1994.

- Det skal bare gå godt. Det er det, vi har trænet på hele sommeren, så jeg håber bare, at folk ta'r godt imod det, siger 20-årige Sara Victoria Cordes Simonsen kort før hun skal på gulvet i Odense Idrætshal.

Sara Victoria Cordes Simonsen er en af ni fynboer på holdet. Sammen med unge fra hele landet går det sidst i september med kurs mod Tyskland, der er det første af ti lande, holdet besøger. Først skal holdets program dog vises 13 steder rundt i Danmark. Efter Odense runder holdet atter Fyn 8. september til en opvisning i Svendborg.

Show udvikles hele tiden

- Det er et show vi kommer til at arbejde videre på hele tiden. Det er ikke det færdige produkt, I kommer til at se i dag. Men, æh, når vi kommer hjem til Danmarks Turnéen så er der endnu mere kvalitet i det og flere serie på. Det kommer til at udvikle sig, mens vi rejser, lover Sara Victoria Cordes Simonsen.

En anden af de fynske deltagere er 20-årige Søren Budtz Berthelsen. Ligesom de andre deltagere har han betalt 35.000 kroner for at være med på holdet, efter at han først gennemgik en hård udtagelse. Verdensholdet er da også dyr i drift, for budgettet for hele turen er 30 millioner kroner. De penge tjener DGI via opvisninger og sponsorer.

- Jeg var kæmpe fan af holdet da jeg var yngre. Kæmpe! Det var det der trak i en. Det var der jeg blev enig med mig selv om, at jeg skulle være en af dem, mindes Søren Budtz Berthelsen, der udover to år på gymnastikefterskole har kørt mellem hjemmet i Nr. Aaby og gymnasiet i Odense for at forfølge drømmen om Verdensholdet.

For ham som for de 27 gælder det, at tiden frem mod afrejsen kommer til at flyve af sted. Og pludselig gør de det 11 hold før dem har gjort - viser dansk gymnastik på topplan frem.

Populært verdenshold

- Det er ubeskriveligt. Det er kæmpe stort. Det er det, man har set frem til. Det er det, man har hørt om holdet - rejsen og Danmarks-turnéen. Det er starten på en stor rejse. Det bliver kæmpe stort, er Søren Budtz Berthelsen sikker på.

At Verdensholdet er populært ses ikke bare på det store fremmøde i Odense Idrætshal, hvor 1.600 publikummer var på plads. Flere end 60.000 når at se gymnasterne på opvarmningsturnéen, samt når de vender retur i april 2019. Derudover følger hele 18.500 holdet på Instagram, hvor opslagene er set af tusinder gymnastik-fans.

- Desto tættere vi kommer afrejsedatoen, desto flere går ind og ser, hvad vi lægger op. Det har virkelig stor interesse, fortæller Mads Klim Jacobsen, der som kommunikationsmedarbejder rejser med Hold 12 ud i verden.

Pres på gymnaster

At der er pres på lægger holdet instruktør, Malthe Holm, der selv var på verdensholdet for seks år siden, ikke skjul på.

- Når man går på gulvet med Verdensholdet, så er der nogle forventninger og, æh, dem vil man jo gerne indfri. Jeg forstår dog godt gymnasternes sommerfugle, for jeg har selv nogle af dem, siger Malthe Holm inden fanen traditionen tro bæres ind og opvisningen går i gang.

Efter halvdelen af programmet var der pause, og en svedende Søren Budtz Berthelsen gjorde status efter en slurk fra vanddunken.

- Jeg er tilfreds med mine spring og serier, så det gik rigtig godt. Fedt publikum. Mega fedt publikum, så fedt! Og så på hjemmebanen. Klasse! smiler han og knytter næven, inden tøjskifte og anden afdeling venter.