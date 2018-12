Butikker lukkes: Fynske Harald Nyborg skærer voldsomt ned

Det er koncernchef Erling Daell fra Harald Nyborg, der i en pressemeddelelse fortæller om lukningen af ti af 11 butikker i Sverige, skriver det svenske medie HD-Sydsvenskan.

Årsagen til nedskæringerne er, at koncernen vil fokusere på e-handel og søsterselskabet Jem & Fix.

Den eneste butik, der fortsætter, ligger i Löddeköpinge Center Syd mellem Helsingborg og Malmø.

Butikkerne lukker 14. januar - med undtagelse af butikken i Malmø, der er åben indtil 28. februar.

Jem & Fix tjener pengene

Det er fortsat Jem & Fix, der tjener pengene hjem til Harald Nyborg-koncernen, som TV 2/Fyn kunne fortælle i juni. Her viste det netop offentliggjorte regnskab i alt 122 millioner kroner i overskud. Det er på niveau med 2016-overskuddet.

Kæden og koncernen er ejet af Daell-familien, der oprindelig var mest kendt for Daells Varehus - siden Daells Bolighus - og netop den del af forretningen går som i tidligere år mindre godt - et underskud på 26 millioner sidste år er langt fra tilfredsstilende, men dog bedre end underskuddet på 38 millioner kroner i 2016.

I alt omsatte Harald Nyborg koncernen for 5,2 milliarder kroner sidste år - cirka 150 millioner mere end året i forvejen.

Årets overskud blev på 146 millioner kroner før skat mod 170 millioner kroner i 2016.

Slås med de store

Ud over Daells Bolighus og i butikskæderne i Sverige er det som tidligere Danish Bottling Company i Ikast-Brande, der trækker det samlede overskud ned.

I 2017 kom mineralvand-tapperiet ud med et underskud på ti millioner kroner til trods for flere forsøg på at banke rentabilitet i forretningen. Danish Bottling Company slås med giganter som Carlberg, Royal Unibrew og Aqua d'Or.

Firmaet blev oprindelig solgt fra af Rynkeby Foods og fungerer som tapperi for kildevand- og læskedrikproducenter.

Harald Nyborg-koncernen har en egenkapital på knap 1,7 milliarder kroner og beskæftiger 2039 heltidsansatte - 61 mere end i 2016.