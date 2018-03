Fynske helte holdt livet i deres hænder

Hjerteforeningen hædrer fredag "Årets hjerteredder".

Fem fynske helte er indstillet, når der fredag uddeles prisen som "Årets hjerteredder".

Det er Hjerteforeningen som uddeler prisen, og de fem fynske helte er oppe mod i alt 46 indstillinger fra hele landet.

De i alt 51 helte koges fredag ned til tre nomineringer, og en endelig kåring afsløres med hjælp fra tv-manden og ambassadøren for Hjerteforreningen, Bubber.

- At vi fremhæver tre redninger, og til sidst bare én redning og dermed "Årets hjerteredder", er for at skabe maksimal opmærksomhed om nytten af livreddende genoplivning, siger Lars Suhr Olsen fra Østifterne og medlem af dommerpanelet.

De fem indstillede fynske redninger er to fra Odense, en fra Glamsbjerg, en fra Bogense og en fra Vissenbjerg. Samtlige reddede personer har det odt i dag.

I de kommende år vil Hjerteforeningen introducere et byt, gratis 30-minutters kursus for mere end 30.000 danskere. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix/arkiv