Fynske industriarbejdere senere på pension

De ansatte i industrien og fødevareindustrien med bopæl i Odense Kommune går i gennemsnit næsten halvandet år senere på pension, end de gjorde for ti år siden.

Mens den gennemsnitlige pensionsalder for industriansatte i Odense i 2008 lå på 63,8 år, var tallet således steget til 65,2 år sidste år.

Det oplyser Industriens Pension, der dækker timelønnede i industrien og fødevareindustrien

Alene fra 2017 til 2018 er den gennemsnitlige pensionsalder for pensionsselskabets medlemmer i Odense Kommune steget med 0,9 år.

Industriens Pension er blandt Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber med over 400.000 medlem­mer

- De oplagte forklaringer er naturligvis den stigende folkepensionsalder og reformen af efterlønnen. Men derudover mærker vi, at flere er mere opmærksomme på, hvad nogle ekstra år på arbejdsmarkedet betyder for opsparingen og privatøkonomien. Endelig tror jeg også, at det kan spille ind, at mange virksomheder har øget fokus på at fastholde de ældre medarbejdere, siger forsikringsdirektør i Industriens Pension, Joan Alsing.

Godt gang i beskæftigelsen

Joan Alsing peger på, at det går rigtig godt for beskæftigelsen i industrien, og at ældre medarbejderes arbejdskraft og erfaring er efterspurgt.

- Der er stigende fokus i dansk erhvervsliv på at sikre fleksible og gode muligheder for ældre medarbejdere. Det afspejler sig formentlig også i tallene, siger Joan Alsing.

I Svendborg Kommune er pensionsalderen i industrien steget fra 64,1 år i 2008 til 65,4 år i 2018, mens den i Assens Kommune i samme periode er steget fra 63,4 år til 65,4 år i 2018.