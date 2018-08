Fynske Instafilm kan vinde prisen som Danmarks bedste

20 af landets mest kreative iværksættere dyster mandag om at blive Danmarks bedste. Én af dem er fynske Instafilm, som selv mener, at de har gode chancer for at ryge videre til VM.

Træningsudstyr lavet af sodavandsflasker, virtual reality til psykologpraksisser og robotter, der kan uddanne folkeskoleelever. Det er nogle af de produkter, der bliver dystet med, når 20 iværksættere mandag kæmper om at blive landets mest kreative i konkurrencen Creative Business Cup Denmark.

Én af virksomhederne, som har kæmpet sig til en plads i finalen, er fynske Instafilm. På to år er virksomheden gået fra to til otte medarbejdere, fordi de har haft stor succes med at producere videoer til andre virksomheder på en nem og billig måde.

Direktør i Instafilm, Abbi Mayoh Moreno, har store forhåbninger til i dag:

- Vi har fået virkelig gode reaktioner på vores produkt, så jeg tænker, at vi har en fornuftig chance for at vinde i dag, fortæller han.

Meget mere end en konkurrence

Som en del af finaledeltagelsen har de 20 virksomheder over de seneste dage fået professionel feedback på deres produkter samt undervisning i, hvordan man fremfører en god pitch. Derfor er Abbi Mayoh Moreno også meget begejstret for at være nået så langt.

- Det er en kæmpe stor mulighed for os at være med i dag, og jeg kan allerede mærke, at vi har udvidet vores netværk. Så selvom det ville være fantastisk for os at vinde, har vi allerede fået meget ud af at være med frem til nu.

Creative Business Cup Denmark bliver afholdt på Børsen i København. Der bliver fundet en vinder af konkurrencen mandag den 20. august klpkken 17. Vinderen ryger videre til verdensmesterskabet, hvor den globale finale bliver afholdt i København i november 2018.