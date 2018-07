Fynske it-rigmænd stifter kapitalfond på en milliard kroner

Tidligere ejere af Svendborg-virksomhed starter ny kapitalfond. Første investering bliver i GSOL Energy Global.

De to tidligere ejere af Danoffice IT i Svendborg, Per Svehag og Steen Nielsen, køber majoriteten i GSOL Energy Global for et tocifret millionbeløb igennem deres nyoprettede kapitalfond Dangroup Invest.

Pengene kommer fra salget af Danoffice, som i slutningen af 2017 blev solgt til den engelske kapitalfond Agilitas

Kapitalfonden har en samlet investeringspulje på en milliard kroner og investerer i teknologivirksomheder, som afsætter til private og offentlige organisationer på et internationalt marked.

GSOL Energy Global har indtil nu leveret sine løsninger til kunder i mere end 25 lande. Særligt i Mellemøsten og Afrika oplever virksomheden en stigende efterspørgsel på sine løsninger, som typisk giver kunderne en break-even på deres investering efter blot to til fire år.

Løsningerne baserer sig på en kombination af grøn energi såsom sol- og vindenergi og konventionel energi såsom dieselgeneratorer og henvender sig til områder i verden, hvor stabil energiforsyning ikke er en selvfølge.

- I tæt samarbejde med Dangroup Invest skal GSOL Energy Global udbygge kundedatabasen med flere nødhjælpsorganisationer og globale privatejede virksomheder, som opererer i tredjeverdenslande. Vi har mange års erfaring med tredjeverdenslande og energiløsninger og kan således rådgive om og installere de mest hensigtsmæssige energiløsninger på vanskelige destinationer. siger direktør Lasse Heckmann fra GSOL Energy Global A/S i en pressemeddelelse.

Servicerer FN og Verdens Banken

Selskabet blev etableret i 2010 under navnet Grøn Sol og skiftede i 2015 navn til GSOL Energy Global A/S. Virksomheden har i dag 12 medarbejdere og realiserede i 2017 en bruttofortjeneste på 5,2 millioner kroner og fik et resultat på 1,8 millioner kroner.

GSOL Energy Global har hovedkontor i Svendborg og servicerer især FN, Verdens Banken og NGO’er over hele verden.

- Vores ambition er igen at skabe en international virksomhed, som er førende på sit felt og har en omsætning på over en halv milliard kroner, siger partner og direktør Per Svehag fra Dangroup Invest.

Også direktøren for GSOL Energy Global, Lasse Heckmann, har en mangeårig fortid som direktør i Danoffice IT. Han fortsætter efter opkøbet som medejer og direktør for GSOL Energy Global A/.S

- Vi er på udkig efter at investere i flere unge unikke virksomheder med et stort internationalt vækstpotentiale. Vores startinvestering i en virksomhed vil typisk være fra 20 til 100 millioner kroner. Vi differentierer os fra andre fonde ved at investere i et mindre antal virksomheder, som vi så til gengæld er meget aktive og passionerede omkring, siger administrerende direktør fra Dangroup Invest.

