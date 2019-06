Robot-virksomhed vinder iværksætterpris

Cirka 750 tilhørere var torsdag med til at hylde nogle af Fyns dygtigste iværksættere i Odeon.

Det blev Robot Nordic, der samarbejder med automationsvirksomheder og rådgiver i automation, som løb med hovedprisen, mens Sprogeriet og Procovision vandt henholdsvis Impact og Moonshot-prisen.

Robot Nordic blev stiftet i 2016 og er en automatiseringsvirksomhed, der hjælper produktionsvirksomheder til at blive mere effektive både kvalitets- og produktionsmæssigt.

På to år er indtjeningen steget til to millioner kroner i bruttofortjeneste.

Indtjeningen før skat sidste år var på 705.000 kroner.

Det gennemsnitlige antal heltidsansatte i alt fem i regnskabsåret.

De to sidste priser går til nystartede virksomheder, der har skabt en positiv effekt via arbejde med et af de 17 verdensmål og til en nystartet, fynsk virksomhed, som har stort potentiale.

Coworking Plus, som står bag Odin Award, er et innovativt og internationalt arbejdsfællesskab i Odense, hvor start-ups, scale-ups og freelancere kan have kontor, samtidig med at de kan arbejde sammen på kryds og tværs.

Arrangementets vært kunne blandt andre præsentere talerne Niels Hartvig, stifter af Umbraco, og Rasmus Arendt Nielsen, stifter af Brandheroes.

Årets jury bestod af Torben Frigaard Rasmussen (E-Conomic, Umbraco, investor), Thomas Visti (MIR Robotics), Brian Djernes (ejer af Cane-line A/S), Søren Kristensen (Opus Group, Tikko, Athenas) og Caroline Søeborg Ahlefeldt (iværksætter og erhvervskvinde).

