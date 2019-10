Invasiv art spreder sig: Fynske jægere opfordres til jagt på mårhunde

I sidste uge blev der skudt to mårhunde på Fyn. Én i Faaborg og én ved Ringe. Dermed er frygten for, at mårhunden er i gang med at sprede sig på Fyn blevet bekræftet.

- Når der alene i sidste uge er blevet nedlagt to mårhunde, så frygter vi med god grund, at der kan være mange flere på Fyn, siger Mariann Chriel, der er specialkonsulent i Arter & Naturbeskyttelse for Miljøstyrelsen.

Kan få 11 hvalpe

Hidtil har Miljøstyrelsen forsøgt sig med såkaldte Judas-mårhunde, der via en gps-sender skal lokke en vild mage til, som efterfølgende kan fanges og aflives.

Vi må ikke komme bagud på point. Hver ynglende tæve kan få 11 hvalpe, så hvis vi ikke får bugt med arten inden foråret, kan mårhunden blive lige så udbredt på Fyn, som den er i Jylland, forklarer Mariann Chriel, specialkonsulent

Men de fire Judas-hunde på Fyn har ikke kunnet opspore nye mårhunde, og af frygt for at mårhunden spreder sig, opfordrer Miljøstyrelsen nu alle jægere på Fyn til at gå på jagt efter det uønskede rovdyr.

Ødelægger naturen

Mårhunden er uønsket i den danske natur, fordi den ødelægger biodiversiteten. Den spiser både fugle, æg, padder og andet småkryb, som er med til at skabe en varieret natur.

- Det er nu, vi skal lave en forebyggende indsats i kampen mod mårhunden. I Jylland er mårhunden en plage, og det skulle den meget nødigt blive på Fyn, siger specialkonsulenten.

Mårhunden er omfattet af en særlov, der betyder, at jægerne må jage rovdyret hele året og døgnet rundt.

Kurser i regulering

Jægerne opfordres blandt andet til at opsætte vildtkamera, der kan spotte mårhunden. Danmarks Jægerforbund kan hjælpe jægerne med vejledning. Endvidere har Danmarks Jægerforbund lige afholdt et kursus for såkaldte reguleringsjægere, så jægerne har helt opdateret viden om regulering af uønskede arter.

