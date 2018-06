Fynsk cykelrytter er klar til ofre sig i Tour de France

Fynske Jesper Hansen er topmotiveret og vil give alt, hvad han har i sig, så Jakob Fuglsang kan komme på podiet i dette års Tour de France.

- Det er utroligt motiverende at have en kaptajn på et cykelhold, der ikke bare vil køre i top-10, men som tør sige, at han skal på podiet, siger Jesper Hansen.

Den klejne bjergrytter ligner et sikkert fynsk bud på en Tour de France-deltagelse, og det er til trods for, at han hverken træner i bjerge eller alper til dagligt.

- Det hører jeg en del for. Jeg tror, at der er mange cykelryttere, som undrer sig over, hvordan jeg kan være bjergrytter og bo i Danmark, siger Jesper Hansen.

Grunden til, at den 27-årige fynbo er bosat på Fyn og ikke i Lucca i Italien, hvor han boede i starten af sin karriere, har dog intet med cykling at gøre.

- Da jeg blev professionel, flyttede jeg til Lucca, som er lidt af et bjergparadis, men så fik jeg en kæreste, og så trak det pludselig at komme hjem, siger Jesper Hansen, imens han griner.

- Men har jeg lige to eller tre uger, hvor jeg ikke skal køre løb eller hvile mig, tager jeg gerne på træningslejr i udlandet.

Masser af “bjerge” på Fyn

Jesper Hansen er ikke bange for, at de manglende bjerge på Fyn distancerer ham, når han den 7. juli, hvis alt går efter planen, stiller til start i årets Tour de France.

- Indtil videre har det ikke været noget problem for mig at følge med. Vi har jo nogle af bedste bakker på Fyn og masser af dem, siger Jesper Hansen.

Han har et særligt blødt punkt for nogle sydfynske bakker, hvor han cyklede rigtig meget, da han som 14-årig begyndte at cykle.

- Jeg har slet ikke tal på, hvor mange gange jeg har cyklet op og ned i Svanninge Bakker. De ligger ikke langt fra, hvor mine forældre boede, så jeg lå bare og kørte runde efter runde der. Det skal jo helst gå lidt op og ned for, at det er sjovt. Så når jeg har mulighed for det, cykler jeg stadig til Svanninge Bakker, siger Jesper Hansen.

Jesper Hansen fører feltet an i Vuelta a Espana i 2015-udgaven (arkivfoto)

Jeg håber, at jeg kan sidde med sammen med Jakob, og hvis der er behov for det, så giver jeg gerne alt, hvad jeg overhovedet har i mig. Jesper Hansen

En del af den danske kerne

Jakob Fuglsang er i år den ubestridte kaptajn på det kazakhstanske cykelhold Astana. Et hold, som udover førnævnte tæller danskerne Magnus Cort, Michael Valgren og Jesper Hansen.

Det er planen, at de skal optage fire ud af de otte pladser, der er på cykelholdet i Tour de France. Og særligt Jesper Hansen er tiltænkt en afgørende rolle, når rytterne skal køre i bjergene.

- Jeg håber, at jeg kan sidde med sammen med Jakob, og hvis der er behov for det, giver jeg gerne alt, hvad jeg overhovedet har i mig. Også hvis det betyder, at jeg må slæbe mig i mål derefter, siger Jesper Hansen.

- Det her er det største i min karriere. Jeg har kørt Giro d’Italia og Vuelta a Espana, men opmærksomheden omkring Tour de France er enorm, og derfor bliver det bare ikke større.

Du kan under Tour de France følge Jesper Hansen og resten af Astana, når Jesper Hansen løbende skriver sms-dagbog. Du kan læse med fra lørdag den 7. juli, når Tour de France begynder.