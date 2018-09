Fynske kendisser i ny kampagne: Bliver du ringet op?

Med ordets magt sætter kendte personer handling bag ordene om at sænke ledigheden i Odense - og du kan være med.

Hvis telefonen ringer tirsdag den 11. september så husk at ta' den!

Som virksomhedsejer eller leder på en odenseansk arbejdsplads kan du nemlig risikere at få en kendt person i røret.

En række kendte odenseanere samles i Ikea i Odense til et event, hvor blandt andet Beskæftigelsesalliancen, samarbejdspartnere, TV 2/Fyn, Fyens Stiftstidende og DR P4 Fyn vil være til stede. Formålet er at kickstarte ambitionen om at skaffe 1.700 nye

I 80 til 90 procent af de tilfælde jeg har haft, er det endt med en ansættelse bagefter Thomas Pasfall

virksomhedspraktikpladser.

En af dem, der har sagt ja til at deltage i det kommunale panel, er Thomas Pasfall. Han er blandt de kendisser, der skal ringe rundt til arbejdsgivere for at overbevise dem om at oprette en virksomhedspraktikplads.

- Jeg er med, fordi jeg kan være med til at gøre en forskel i at få ledigheden bragt ned. Det er godt at få de unge mennesker ud og se, hvordan tingene foregår. Nogle gange kan en arbejdsgiver få en praktikant, der ikke har fået chancen på det rigtige tidspunkt. Det er ’win win’ for begge parter, siger Thomas Pasfall.

Fakta: Beskæftigelsesalliancen blev etableret i efteråret 2017 og udspringer af anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense (BTFO) - det såkaldte Carsten Koch-udvalg. Her lød en af anbefalingerne, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der kunne implementere de anbefalede indsatser.



Alliancen består af repræsentanter fra virksomheder, a-kasser og fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen.



Udover de fire partnere i alliancen er der udvalgt en række centrale aktører, som tilsammen tæller i omegnen af 50.



Ren anbefaling

Thomas Pasfall har selv haft en del virksomhedspraktikanter, som er kommet i job efterfølgende.

- At give noget af sig selv er med til at gøre en forskel. Jeg tror altid, at man skal være forberedt på lidt af hvert. Jeg har selv gode erfaringer med virksomhedspraktikanter. I 80 til 90 procent af de tilfælde, jeg har haft, er det endt med en ansættelse bagefter, fortæller Thomas Pasfall.

Thomas Pasfall er af mange madører især kendt – sammen med sin kone Annesofie - som mangeårig forpagter af Munkebo Kro og kroens gourmetrestaurant, Anden. Den æra sluttede for godt et halvt år siden, og siden da har Thomas Pasfall helliget sig sin cateringforretning og kantinedrift – og sin restaurant Pasfall i Odense.

Deltagerliste: Thomas Pasfall

Peter Thyssen

Nicki Pedersen (med mindre han skal køre grand prix)

Carsten Hansen

Carsten Koch

Kurt Dreyer

Jan Johansen

Trine Bramsen

Erik Christensen

Julie Skovsby

Jens Henrik Thulesen Dahl

Pernille Bendixen

Læs også Thomas Pasfall forlader Munkebo Kro