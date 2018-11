Årets sted for unge: To fynske kommuner er med

To fynske kommuner er blandt landets bedste til at inddrage unge i kommunernes beslutninger og til at understøtte de unges initiativer.

Det oplyser Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i en pressemeddelse.

Om prisen Prisen uddeles som en anerkendelse af de kommuner, der går forrest for at sikre gode vilkår for unge.

DUF har uddelt prisen siden 2006.

Tidligere har andre fynske kommuner også været nomineret. Det gælder blandt andre Assens og Middelfart. Kilde: DUF

De to dygtige kommuner er Middelfart Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. De er begge nomineret til prisen som Årets Ungdomskommune 2019 for at inddrage de unge i beslutningsprocesser.

Ifølge DUF har førstnævnte kommune blandt andet gjort sig bemærket ved at inddrage Middelfart Ungdomsråd. Eksempelvis har det samarbejde ifølge DUF resulteret i en skatepark til kommunens unge.

Også Faaborg-Midtfyn Kommune er god ved de unge. Ligesom i Middelfart bliver de unge inddraget i byrådets beslutninger igennem et ungdomsråd.

Det samarbejde skal efter planen munde ud i et ungdomshus til kommunens unge borgere, oplyser DUF.

Afgøres snart

Foruden Middelfart og Faaborg-Midtfyn Kommune er syv andre danske kommuner også nomineret.

Sidste år blev prisen givet til Furesø Kommune på Sjælland.

Med prisen følger foruden æren også en kunstpræmie kreeret af en ung kunstner.

Prisen som Årets Ungdomskommune bliver afgjort i slutningen af november.