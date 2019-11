Skrappe ghettoregler: Fynske kommuner får dispensation

12 kommuner har søgt dispensation fra nye regler for børnehaver i ghettoområder. Af dem har fire fået dispensation - heriblandt Odense og Svendborg kommuner, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Med dispensationen slipper kommunerne for skrappe regler for, hvordan børn fra ghettoområder skal blandes med børn fra resten af kommunen i børnehaver og vuggestuer.

Med dispensationen kan Odense og Svendborg vente i op til fem år med at opfylde kravene, som ifølge den såkaldte ghettoplan lyder, at højst en tredjedel af de børn, der fremover optages i en ghettobørnehave, må komme fra lokalområdet.

- I regeringen ønsker vi et velfærdssamfund, hvor vi tager bedre hånd om de mest udsatte børn og øger deres chance for et godt liv. Reglerne om bedre fordeling skal medvirke til, at børn fra udsatte boligområder i højere grad kommer ud i gode dansksproglige miljøer, så vi får brudt den sociale arv, der desværre alt for ofte slår hårdest igennem netop i de udsatte områder, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer at S-regeringen hele tiden har sagt, at hvis der er daginstitutioner i kommuner, hvor man for eksempel er i gang med store ombygninger for at bryde op i socialt belastede områder, som har særlige udfordringer ved at leve op til reglerne, så skal det være muligt at få midlertidig dispensation.

Det gælder blandt andet Odense Kommune, som slås med at få blandt andet etageejendommene Solbakken ud af fare for at blive stemplet som hård ghetto.

Udover Odense og Svendborg har også Esbjerg og Roskilde fået dispensation.

