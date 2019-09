Både i top og i bund: Fynske kommuner indtager vidt forskellige pladser på rangliste

Ti gange har Dansk Industri lavet en undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Undersøgelsen giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på ni forskellige områder, som uddannelse, arbejdskraft og skatter, afgifter og gebyrer, som giver et samlet resultat i erhvervsvenlighed. Målet er at styrke dialogen mellem virksomheder og kommuner og sætte fokus på de lokale rammevilkår.

De fynske kommuner har både rykket sig op og ned på listen, men i top ligger Middelfart Kommune på en fjerde plads, Nyborg Kommune på en tiende plads, Nordfyns Kommune på 12. pladsen og Assens Kommune på en 23. plads. 93 kommuner var med i undersøgelsen.

- Det er jo rigtig positivt, at der fortsat er fire fynske kommuner, som ligger så flot i målingen. Det viser stor vilje til at skabe gode vilkår for erhvervslivet og dermed et godt grundlag for arbejdspladser og skatteindtægter, siger Poul Strandmark, formand for DI Fyn, i en pressemeddelelse.

Bundskrab og fremgang

Selvom der er gode placeringer til Middelfart, Nyborg, Nordfyn og Assens, ligger fire fynske kommuner også i den helt anden ende af skalaen. Odense, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Svendborg lægger sig alle i 70’erne på ranglisten.

- Det er lidt ærgerligt at se de fire andre fynske kommuner stå i stampe. Jeg vil opfordre dem til at søge inspiration hos deres fynske kommunekolleger, så Fyn samlet set kan blive et rigtig godt sted at drive virksomhed, siger Poul Strandmark i pressemeddelelsen.

Kun Middelfart Kommune er rykket op af listen siden 2018, mens Odense er forblevet på samme placering i den samlede ervhervsvenlighed. Foto: Dansk Industri

Det er Nordfyns Kommune, der har haft den største fremgang på Fyn i de ti år, undersøgelserne er blevet lavet. I 2010 var kommunen nummer 49, så den er altså rykket 37 pladser op på listen. Både Assens og Nyborg har også rykket sig henholdsvis 33 og 23 pladser op på listen siden 2010.

Det går godt med uddannelse

Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Kerteminder klarer sig rigtig godt, når det kommer til uddannelsesområdet, hvor de alle tre minimum rykker 30 pladser frem. Her er det især de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomheder, der giver et ryk på rangeringen.

- Det er rigtig glædeligt, at Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde går frem i forhold til uddannelse. Det er jo ekstremt vigtigt, at der er fokus på uddannelse og at skabe kendskab til de muligheder, virksomhederne tilbyder fremtidige medarbejdere, lærlinge og elever, siger Poul Strandmark i pressemeddelelsen fra Dansk Industri.