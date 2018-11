Fynske kommuner siger nej tak til genbrugsbutikker på genbrugsstationer

I de seneste to weekender har TV 2/Fyn i samarbejde med SDU kørt kampagnen "Frit Lejde". Kampagnen har sat fokus på elektronisk skrot, og på hvor lidt af det, vi genbruger. Og det selvom langt størstedelen af el-skrottet stadig virker.

Flere steder i landet har man haft stor succes med at åbne genbrugsbutikker på genbrugsstationer, hvor de ting, som stadig virker, og som de tidligere ejere har godkendt til videresalg, bliver solgt.

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense

I Odense åbner den første lignende butik på Fyn efter nytår, og ifølge borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er det ikke afgørende, om det er de private eller det kommunale, som varetager opgaven.

- For mig er det ikke så vigtigt, om det er privat eller kommunalt. Det vigtigste er, at vi får indrettet en genbrugssektor, som også er i stand til at sælge brugt og repareret elektronik, siger Peter Rahbæk Juel.

Han tror også på, at modellen kan blive en succes på Fyn.

- Det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, som gerne vil købe. Der er også nogle, som ikke altid skal have den nyeste version af telefon eller tv, som kan få adgang til god elektronik til billige penge, hvis vi evner det som samfund. Det gør vi bare ikke rigtig i dag.

Pengene skal gå til hjælpeorganisationer

I Assens og Svendborg kommuner deler man dog ikke Peter Rahbæk Juels begejstring for kommunalt ejede butikker på genbrugsstationerne.

- I Svendborg har vi i mange år hjulpet hjælpeorganisationer med at tjene penge. Så de henter alt, hvad der skal genanvendes, og sælger det i deres butikker, siger Bruno Hansen (SF), formand, Miljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune.

- Det gør vi for at støtte det arbejde, som hjælpeorganisationerne laver.

Også i Assens lader man hjælpeorganisationer stå for videresalg af brugt elektronik.

- Det, jeg går ind for, er, at hjælpeorganisationer får en chance for at stå for det her. Det er også sådan, vi gør i Assens. Så går pengene også til et godt formål, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Mere opmærksomhed på brugt elektronik

Søren Steen Andersen, borgmester, Assens

Et af argumenterne for at åbne en butik på genbrugsstationer er, at det vækker mere opsigt og derfor i højere grad minder folk om, at de kan aflevere deres brugte elektronik til genbrug.

Den argumentation kan Søren Steen Andersen godt følge, men det ændrer ikke på, at det ikke er en kommunal opgave at videresælge brugt elektronik.

- Det kan godt være, vi bør markedsføre det brugte elektronik mere, så folk bliver mere opmærksomme på det. Men det er de velgørende formål, der skal tjene penge på det, så pengene går til et godt formål.

