Fynske læger: - Dødshjælp er en moralsk forpligtelse

To fynske læger er blevet tiltalt for at have medvirket til, at en patient kunne begå selvmord. Lægerne kæmper begge for retten til aktiv dødshjælp.

Det kan give op til tre års fængsel at medvirke til, at en anden person begår selvmord. Alligevel har de to læger Svend Lings fra Kværndrup og Frits Schjøtt fra Svendborg brudt loven ved at medvirke til, at en person kunne begå selvmord. Svend Lings kæmper for, at aktiv dødshjælp skal være lovligt.

- Jeg håber, at straffeloven bliver ændret, så det bliver lovligt at yde hjælp til selvmord, slår den nu pensionerede læge Svend Lings fast.

De to læger er tiltalt efter straffelovens §240 og anklagemyndigheden kræver fængselsstraf til Frits Schjøtt og Svend Lings. Ifølge anklageskriftet har Frits Schiøtt i marts 2017 udskrevet en recept til sig selv på sovemidlet Fenemal for at give det til Svend Lings, der gav det videre til en person, som ville begå selvmord. Selvmordet mislykkedes dog.

Når livet kun er lidelse, sorg, smerte og elendighed og noget, som man ønsker at slippe af med, så må man da som læge hjælpe patienten så godt man kan. Fritz Schiøtt, læge, Svendborg.

- Jeg vidste godt, at man ville komme efter mig på et tidspunkt, for vi har ikke lagt skjul på noget, forklarer Svend Lings om den sag, hvor han har givet en person, der ønskede at begå selvmord, dødbringende medicin.

Også Frits Schjøtt var klar over risikoen for at blive tiltalt, da han valgte at udskrive medicin, men han fortryder ikke, at han handlede, som han gjorde.

Læs også Frits sigtet for aktiv dødshjælp: - Jeg bryder ikke loven for sjov

Kan du ikke se afstemningen i din browser, kan du klikke her.

00:27 Ifølge Svend Lings bliver han kontaktet flere gange om ugen af folk, der ønsker hjælp til selvmord. Luk video

- Jeg havde halvt om halvt ventet det, men da jeg så så det, tænkte jeg "det var fandens". Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg fortryder det ikke et sekund, siger Frits Schjøtt.

Kæmper for aktiv dødshjælp

De to læger argumenterer for, at deres assistance til selvmord er sket i en højere sags tjeneste. Ifølge de to læger bør aktiv dødshjælp nemlig være tilladt.

Ifølge Svend Lings er der fire grunde til, at han kæmper for, at aktiv dødshjælp bliver lovliggjort:

- For det første medfølelse med de lidende patienter. For det andet så skal folk have lov at bestemme selv. For det tredie, fordi vi føler os moralsk forpligtede til at hjælpe, når et håbløst lidende menneske beder om hjælp. Og for det fjerde, fordi vi mener, at det bør være en menneskeret, forklarer Svend Lings.

Og Frits Schjøtt er enig.

- Når livet kun er lidelse, sorg, smerte og elendighed og noget, som man ønsker at slippe af med, så må man da som læge hjælpe patienten, så godt man kan, siger Fritz Schiøtt.

Læs også Tidligere fynsk læge fortsætter hjælp til selvmord trods politisag

72 procent af befolkningen mener ikke, at man skal fastholde et forbud mod aktiv dødshjælp.

Ifølge flere meningsmålinger er der et flertal i befolkningen for at tillade aktiv dødshjælp. I juni 2017 viste en måling, som Yougov lavede for Kristeligt Dagblad, at 72 procent af befolkningen vil have tilladt aktiv dødshjælp.

Etisk Råd er delt

I Etisk Råd er spørgsmålet om aktiv dødshjælp også blevet diskuteret. Men medlemmerne af rådet er langt fra enige. Det fynske medlem af rådet, Bolette Marie Kjær, mener, at det er en farlig vej at gå, hvis man tillader aktiv dødshjælp. Det vil starte en glidebane, mener hun.

- Som jeg ser det, er det etisk meget betænkeligt, at en læge også kan få den rolle. En læge og en læges gerning ligger i omsorg, og når det kommer dertil, også palliativ (smertelindrende, red.) behandling, men det ligger ikke i en læges rolle, som jeg ser det, at vedkommende også har det redskab på paletten, at man kan slå et menneske ihjel, forklarer Bolette Marie Kjær.

00:40 Bolette Marie Kjær, fynsk medlem af Etisk Råd, mener ikke, at aktiv dødshjælp skal være lovligt. Det mener til gengæld Thomas Søbirk Petersen, der også sidder i Etisk Råd. Luk video

Det stik modsatte synspunkt har Thomas Søbirk Petersen, som også sidder i Etisk Råd. Ifølge ham er aktiv dødshjælp en værdig afslutning på dødssyge patienters liv, som ikke længere ønsker at leve.

- Jeg mener, at der er to stærke grunde til fordel for aktiv dødshjælp. Hvis vi giver den her lille mulighed, så kan vi hjælpe folk, der har meget kort tid igen, og som har smerter, vi ikke kan afhjælpe. På den måde kan vi mindske deres lidelser. Og for det andet, så mener jeg også, at vi skal respektere folks egne ønsker, siger Thomas Søbirk Petersen.

Borgerforslag om aktiv dødshjælp

Retssagen mod de to fynske læger er endnu ikke berammet i retten. Men de tager begge sagen med ophøjet ro. Uanset hvad udfaldet af den kommende straffesag bliver, vil de to læger arbejde videre for at få lovliggjort aktiv dødshjælp. Lige nu arbejder de på et borgerforslag, som skal få politikerne i Folketinget til udskrive en folkeafstemning, så befolkningen får lov at tage stilling til forslaget om aktiv dødshjælp.

- Det her handler ikke så meget om døden. Det handler om at mindske lidelse på denne jord. Vi dør allesammen før eller siden, slutter Svend Lings.