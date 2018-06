Fynske landmænd hårdt presset: Tørke ødelægger høst

Maj var Danmarks solrigeste måned nogensinde. Skal høsten blive bare nogenlunde, skal der 40 millimeter regn til nu. Mange steder på Fyn har landmændenes afgrøder allerede lidt uoprettelig skade.

Johan Bebe ved Sallingelund på Midtfyn bakser med sin vandingsmaskine.

Han er er en af de meget få landmænd på Fyn, som har muligheden for at kunstvande sine marker.

For mens vandingsmaskinerne i det vestlige Jylland kører i døgndrift for tiden, så er de et særdeles sjældent syn her på Fyn.

- De fleste områder på Fyn er det ret alvorligt. Der er nogle steder, der er kommet lidt regn, men det er slet ikke nok. Vi skal op og have en 30-40 millimeter regn nu. Leif Hagelskær, afdelingschef, planteavl, Centrovice.

- Man skal have vandingstilladelse for at have lov at vande. Og der er ikke mange steder på Fyn, at jorden er så sandet, at det er nødvendigt at vande. Vi har sandjord, så vi har vandingstilladelse, fortæller Johan Bebe.

Og det priser han sig lykkelig for i år.

For selvom den midtfynske landmand har muligheden for at vande, har hans afgrøder alligevel nået at tage skade af tørken.

Johan Bebe peger på en af de gule pletter i sin hvedemark.

- Ja, der er nærmest ingenting. Det er simpelthen avlen, der er tørkeramt. Fuldstændig.

Tørke stresser planter

Med 360 solskinstimer blev maj i år nemlig Danmarks mest solrige måned nogensinde. Derfor er situationen efterhånden kritisk hos de fynske landmænd.

Det fortæller Leif Hagelskjær, der er afdelingschef for Planteavl hos den fynske landbrugsrådgivning Centrovice.

- De fleste områder på Fyn er det ret alvorligt. Der er nogle steder, der er kommet lidt regn, men det er slet ikke nok. Vi skal op og have 30-40 millimeter regn nu, siger Leif Hagelskjær.

01:38 Johan Bebe er landmand på Midtfyn. Han er en af de få heldige landmænd på Fyn, som har mulighed for at vande sine marker. Alligevel har en del af hans afgrøder taget varig skade. Luk video

Han forklarer, at tørken stresser planterne.

- Når der ikke kan optages vand nok gennem rødderne, forceres udviklingen, og så kommer akset frem tidligere, end det ellers ville. Men det betyder også, at der bliver færre kerne, og de bliver mindre, forklarer Leif Hagelskjær.

Det afhænger meget af jorden, hvor hårdt tørken er gået ud over afgrøderne.

På meget let eller sandet jord har afgrøderne allerede lidt uoprettelig skade, vurderer Leif Hagelskjær.

Andre steder, hvor jorden bedre er i stand til at holde på vandet, kan høsten stadig nå at blive rimelig, lyder vurderingen.

Selvom Johan Bebe som en af ganske få landmænd på Fyn har muligheden for at kunstvande sine afgrøder, så har også en del af hans korn allerede taget varig skade af tørken. Foto: Morten Grundholm

- Men vi har nedjusteret vores forventninger til udbyttet, siger Leif Hagelskjær.

Det samme har Johan Bebe på Midtfyn. For selvom han vander, er der fortsat pletter i hveden, der ikke rigtig bliver til noget.

- Vi er bagefter med at vande. Så det her, vi står ved siden af, kommer vi ikke rigtig til at få noget ud af i år. Men jeg er jo heldig, at jeg kan vande. Måske kan jeg nå at redde lidt. Det er der mange landmænd på Fyn, som ikke kan.

