Fynske ligkister giver liv i Ghana

- For hver kiste, vi producerer, planter vi et træ!

Så enkelt er det ifølge direktør Ulrich Hein Boe Nielsen fra Tommerup Heilskov. Firmaet er Danmarks største producent af ligkister, så der er blevet plantet en del træer. Foreløbigt 73.814 i Danmark, og nu også 8.888 træer i et pilotprojekt i Ghana.

Virksomhedens salgsdirektør, Flemming Petry, er netop nu i Ghana sammen med organisationen Growing Trees Network Foundation, som har påtaget sig den praktiske del af arbejdet.

Her er han i denne uge trukket i solcreme og gummistøvler for at besigtige den nye skov og plante de allersidste træer. Han har også givet interviews til lokale, ghanesiske medier.

Træer i Ghana frem for Danmark

Men hvorfor ikke bare plante endnu flere træer i Danmark?

Det handler kort sagt om, at der er langt mere tilgængeligt jord i Ghana, fortæller Lars Heiselberg fra Growing Trees. Og træerne kan i Ghana både støvsuge atmosfæren for CO2, men samtidig også give livsvigtig hjælp til lokalbefolkningen.

- Vi spurgte de lokale, hvilke træer de helst ville have, og de svarede: "mangotræer, cashew, appelsin og citron".

Og det har de fået sammen med mahognitræer og flere andre eksotiske sorter. Den nye skov er placeret ved landsbyen Zorobogu nær storbyen Tamale i det nordlige Ghana.

Sørger de lokale for at passe træerne, vil de om få år kunne høste frugt og nødder, som de dels kan spise selv, dels sælge eller bytte væk.

Alle kan gøre en forskel

Tilbage i Glamsbjerg er Ulrich Hein Boe Nielsen glad for at kunne rette op på sit CO2-regnskab.

- Hvis ingen gør noget, sker der aldrig noget. Vi vil gerne være et godt eksempel. Tænk, hvis Maersk plantede et træ for hver container, de flyttede. Så ville det virkelig blive til noget.