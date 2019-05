Fynske Løgismose Meyers viser rekordrødt regnskab

Fødevarekoncernen Løgismose Meyers kunne igen i år ikke levere det ønskede regnskab. Over de seneste fire år har de to ejere leveret et samlet underskud på 150 millioner kroner.

I 2015 valgte man at fusionere Meyers og Løgismose, og det har umiddelbart ikke været nogen succes.

- Vi må erkende, at samdriften af de to virksomheder og investeringerne i fremtidig vækst har været større og har taget længere tid end forventet – og det har kostet på bundlinjen, siger Per Harkjær, som er bestyrelsesformand for Løgismose i en pressemeddelelse for fødevarewatch.

Afsked med Tørk Eskild Furhauge

Tilbage i september 2018 valgte fødevarekoncernen at fyre Tørk Eskild Furhauge som direktør. Hans afsked giver et skærpet fokus og tro på fremgangen. Det skriver Løgismose Meyers i en pressemeddelelse for fødevarewatch.

- Netop afskeden med Furhauge og den strategi, som han stod i spidsen for, har man siden farvellet brugt en del kræfter på. I stedet for at satse på flere forskellige ben er dele af forretningen blevet sløjfet eller solgt fra i et forsøg på at fokusere koncernens aktiviteter, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

I 2017 solgte Løgismose Meyers blandt andet Falsled Kro og Restaurant Almenak. Samtidig lukkede koncernen også tre bagerier, en deli og en Løgismose-butik. Frasalgene påvirkede dengang resultatet negativt med 11 millioner kroner.