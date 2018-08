Fynske Lukas arbejder på kinesisk reality-show

Når tyve unge kinesiske talenter danser og synger i nyt reality-show, hjælper Lukas Schmidt Ouitre til bag kameraet. For fynboen er Kina 'the land of opportunity'.

Tre, to, en, action!

Et hold unge kinesiske dansere kaster sig ud i deres koreografi som en del af reality-programmet Star Factory (Stjernefabrikken, red.). Foran dem sidder dommerne klar til at vurdere hver en bevægelse. Klarer de det godt, er der berømmelse og agtelse på højkant.

Bag kameraerne på settet er fynske Lukas Schmidt Ouitre.

- Jeg hjælper til med at sætte kameraer op, gøre tingene klar og sørge for den gode stemning. De fleste kinesere arbejder meget hårdt, omkring 17 til 18 timer om dagen, så de er glade for at have en udlænding som mig med på arbejde, der kan lave lidt sjov med dem. Jeg er god til at få dem til at grine, fortæller Lukas Schmidt Ouitre.

Det er en interesse for film og tv-mediet, der har bragt ham til Kina.

- Jeg arbejder for et firma i Odense, der blandt andet laver filmprojekter mellem Danmark og Kina. Først var jeg runner på den første dansk-kinesiske spillefilm, der blev indspillet for to år siden. Jeg endte med også at få en lille rolle, og jeg lærte nogle af kineserne at kende. Så blev jeg tilbudt at hjælpe til herovre, forklarer han.

Reality-showet minder meget om programmet American Idol. Det er et klassisk talentprogram, hvor deltagerne skal vinde dommerne og seernes gunst.

Muligheder for en udlænding

Arbejdet på reality-showet har givet mere end gode oplevelser for Lukas Schmidt Ouitre. Faktisk har han fået øjnene op for muligheden for at etablere en karriere i Kina.

- Rigtig mange mennesker ser mod Hollywood, hvis de gerne vil arbejde med film og tv. Kina er et land i ekstrem vækst, og det gælder især mediebranche, forklarer han.

- Jeg har allerede fået en masse ud af at være her, og jeg har fået øjnene op for, hvor store mulighederne er for en udlænding. De er meget interesserede i den vestlige kultur, men selvfølgelig kan netop kultur og sprog være en barriere.

Når han vender hjem til Danmark, er det oven i købet som et mindre socialt fænomen. Opholdet i Kina har nemlig medført opmærksomhed på det sociale medie Duuyin. Her kan brugerne uploade små videoer på femten sekunder, hvor de underholder.

- Jeg lavede et par videoer, som jeg postede derinde, og så tog det pludselig fart, husker Lukas Schmidt Ouitre.

- De er ikke vant til at se en udlænding med blå øjne og gyldent hår, så nu har jeg over 18.000 følgere, et par millioner visninger og videoer med omkring 60.000 likes.

Hjemme i Danmark venter studiestart på tv- og medietilrettelæggeruddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København.

