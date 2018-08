Fynske Maja Jager skyder sig i EM-finalen i bueskydning

Recurve-bueskytten Maja Jager står foran at udvide sin medaljesamling, da hun er klar til EM-finalen i Polen.

Bueskytten Maja Jager er sikker på at få en medalje med hjem fra EM i bueskydning i Legnica, der ligger i det sydlige Polen.

Den danske recurve-skytte vandt torsdag sin semifinale i sikker stil, da hun besejrede franskmanden Melanie Gaubil med 6-0.

Dermed er hun klar til finalen lørdag eftermiddag, hvor danskeren får tyrkisk modstand i form af 19-årige Yasemin Anagoz.

Tidligere i karrieren har den 26-årige fynbo vundet VM-guld, men hun havde ikke sat næsen op efter en finaleplads ved årets EM.

Læs også Fynsk bueskytte rammer næsten plet i Shanghai

Det siger hun i en pressemeddelelse fra Bueskydning Danmark.

- Jeg er meget, meget glad for at have skudt mig i EM-finalen. Det havde jeg ikke turdet håbe på på forhånd.

- Men på en god dag, hvor jeg virkelig formåede at holde fokus på min egen proces, formåede jeg at lette presset på mine skuldre. Jeg fik sat nogle gode skud lige i midten, og det var heldigvis nok til at vinde, siger Maja Jager.

Tabere og vindere

Ved EM konkurreres der også i bueskydningsdisciplinen compound, der modsat recurve ikke er på OL-programmet.

Også i compound kan det blive til dansk EM-metal, da Tanja Jensen lørdag skal dyste om bronze.

Den forsvarende europamester på herresiden, Stephan Hansen, tabte i 16.-delsfinalen, mens Martin Damsbo røg ud i ottendedelsfinalen.