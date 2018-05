Fynske marinaer går nye veje for at skaffe kunder

Der er alt for mange tomme pladser i de fynske lystbådehavne. Derfor går flere marinaer nu nye veje i forsøget på at tiltrække flere bådejere.

Der er travlhed på Assens Marina her onsdag formiddag. Bådene skal i vandet nu, hvor foråret er kommet, og der er travlhed ved mastekranen.

Men der er plads til endnu mere travlhed, hvis det står til havnechefen. De unge dyrker ikke sejlsport i samme omfang som tidligere generationer.

- Det hedder sig, at vi har mistet en hel generation af sejlere. Der har været så mange ting, som har være interessant for de unge. De er måske også mere stressede med børn og karriere. Så mange gange kommer de måske først her på marinaen, når de er oppe i fyrrerne igen. De kan godt huske, at de sejlede som unge, men de har ikke haft tid de mellemliggende år. Så vi har ikke mange små børn rendende på marinaen, siger Alex Hansen, der er havneleder ved Assens Marina.

Derfor indgik Assens Marina en aftale med Deal.dk om salg af jollepladser og bådpladser. Med aftalen var der en pæn rabat på køb af bådpladser.

- Vi mødte tilbudssiden deal.dk på en messe. Så tænkte vi, at det kunne være sjovt at prøve, om man kunne sælge bådpladser der, fortæller Alex Hansen.

Tilbuddet udløb 1. maj og reaktionen har været god, lyder det fra havnen.

- Vi fik omkring 18 til 20 tilmeldinger til at prøve marinaen, og vi har solgt fire bådpladser, så vi er godt tilfredse, fortæller Alex Hansen.

Lej en bådplads i kortere perioder i Faaborg

I lystbådehavnen i Faaborg er der også tomme pladser. Her har havnen nu tilbudt, at man kan leje en bådplads i en kortere periode i forsøget på at tiltrække nye kunder.

- Vi har fået lidt nye varer på hylderne. Vi tilbyder, at man kan leje en bådplads en, to eller tre måneder, siger Lasse Olsen, der er havnemester ved Faaborg Havn.

Marinaen i Faaborg Havn har allerede fået flere henvendelser fra bådejere, der er interesserede i det nye tilbud.

- Det kan være bådejere fra Silkeborg-søerne, som vil ned og ligge hos os en måneds tid. Eller det kan være nogen fra en af de andre fynske eller sjællandske havne, der så vil køre til båden herovre i en måned eller to, siger Lasse Olsen.