Fynske Michelle spiller Counter-Strike: Det er også for piger

22-årige Michelle bryder med normen og deltager i konkurrencer sammen med sine holdkammerater i det mandsdominerede skydespil Counter-Strike.

E-sport er på rekordtid blevet en sportsgren, som samler spillere og publikum. Computerspil på konkurrenceplan tordner frem over hele verden, og nye spillere kommer hele tiden til. I Danmark vinder e-sport også frem, men det er ofte lukket land for piger.

Et nyt hold bestående af 22-årige Michelle Østergaard Nielsen fra Odense og fire andre unge piger har nu set dagens lys, og deres mission er at få endnu flere piger til at interessere sig for skydespillet Counter-Strike (CS).

Pigerne elsker at spille Counter-Strike, men har haft meget svært ved at finde andre piger, der deler deres hobby.

Læs også 666.000 på spil: eSport-hold vinder historisk semifinale

Mands- og drengedomineret verden

Det er et sjældent syn at se piger dyste i computerspil på konkurrenceplan og i al almindelighed. Det er svært for mange piger at blive en del af fællesskabet, mener pigeholdet fra Girls' Legion, som udover Michelle består af holdkammeraterne Laura, Charlotte, Sertap og Kimmi.

Og det er noget der har fået computergiganten Lenovo til at støtte pigerne. Men har nemlig givet dem muligheden for at dyrke deres interesse og tilbyder dem derfor træning og udstyr, så de kan blive endnu bedre og deltage i konkurrencer.

En helt stor prøvelse for pigerne bliver, at skulle deltage på lige fod med drengene til eSport-stævnet Copenhagen Games, som udspiller sig den 28. til 31. marts i Bella Centeret.

- Det er nok en ret udbredt opfattelse, at piger ikke synes, at det er sjovt at spille computer. Måske er det derfor, at det kan være så svært at finde andre at spille med. Derfor er jeg superglad for at have mulighed for at spille i et organiseret hold med nogle superseje piger. Vi træner intensivt op mod Copenhagen Games for at vise, at piger også sagtens kan spille Counter-Strike, siger Michelle Østergaard Nielsen, der i eSport-verden også er kendt under gamer-navnet ”M1chelle”.

Læs også Regionalt elitesportscenter på vej i Odense

Fordomme om piger

Lenovo har en oprigtig interesse i at dygtiggøre pigerne og bryde med de fordomme, de kan herske omkring piger i computerverden.

- Vi har oplevet, at flere af pigerne udgiver sig for at være drenge, simpelthen fordi de oplever at dengene ikke vil spille imod dem, når de er piger. Det vil vi naturligvis gøre op med, så de eventuelle fordomme kan nedbrydes, siger Maiken Stenild, der er marketingchef i Lenovo Danmark.

Derfor betaler de holdets træning og stiller gaming-udstyr til rådighed. Hos Lenovo Danmark er de begejstret for samarbejdet og lægger ikke skjul på, at de håber, at flere piger får lyst til at spille computer.

- Vi synes, at det er et vigtigt budskab at fortælle, at eSport ikke udelukkende er forbeholdt drenge. Det er en global målsætning for os at få flere kvinder i tech, og derfor er vi stolte af projektet, som har skabt Girls’ Legion. Vi tror, at pigerne har et stort potentiale, og der venter dem mange spændende oplevelser. Forhåbentligt kan det være startskuddet på et lille skridt i den rigtige retning, hvor flere piger begynder at spille computer, siger Maiken Stenild.

Counter-Strike turneringen afholdes den 28.-31. marts i Bella Centeret, hvor Michelle og de fire piger deltager.

Læs også SDUs supercomputer søger spørgsmål