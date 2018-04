Spøgelsesbilist kolliderer med varebil: Fynske Motorvej spærret

Tidligt mandag morgen var Fynske Motorvej mellem frakørsel 52 Odense SV og 53 Odense V spærret i vestgående retning efter uheld.

Fynske Motorvej var spærret mellem frakørsel 52 Odense SV og 53 Odense V i retning mod Middelfart grundet et uheld, der skete tidligt mandag morgen klokken 4.47.

Fyns Politis vagtchef Steen Nyland fortæller, at en 80-årig spøgelsesbilist kørte sammen med en varebil 300 meter fra afkørsel 52.

Ifølge politiet er hverken den 80-årige bilist eller føreren af varebilen, en 43-årig mand, kommet alvorligt til skade ved kollisionen. Der er dog sket mindre personskade.

Vejdirektoratet forventede, at der ville blive åbnet for trafik klokken 5.45 og bad i øvrigt bilister om at regne med forlænget rejsetid og kødannelser. Omkring klokken 6.20 var motorvejen helt åben.

Opdatering Vejdirektoratet skriver på Twitter, at det højre spor mod Jylland er genåbnet klokken 5.40

Fynske Motorvej er igen helt åben efter uheldet, melder Vejdirektoratet.

