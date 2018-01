Fynske musical-stjerner kåret

De seks fynske musical- og teaterforeninger afholdt lørdag aften Musical Awards for anden gang med kåring af de bedste præstationer i sæsonen 2017.

Musical Awards er skabt for at øge samarbejdet mellem de fynske musical- og teaterforeninger for amatører og for at udbrede kendskabet til deres arbejde.

Målet er at højne forestillingernes kvalitet ved at foreningerne deler viden, ressourcer og erfaring til at udvikle nye muligheder og ideer.

Annette Heick var konferencier ved lørdagens fest sammen med modemanden Jim Lyngvild. De stod i spidsen for uddelingen af priser inden for 11 kategorier.

Vinderne af Musical Awards 2018 og juryens begrundelser for tildelingen

Bedste kvindelige birolle:

Emma Pilgaard, ”Jeanie”, Hair – Fjordagerscenen.



”Det er modigt og stærk, at læne sig tilbage og vente på, at det bliver ens tur til at blomstre. Med et suverænt musikalsk overskud og talent, personificerer vinderen hele rollen igennem en sang. ”



Bedste mandlige birolle:

Allan Kirkebæk Jensen, ”Sigismund”, Sommer i Tyrol – Fjøbjerg Festspil.



”At have charme er sin sag, men at levere den med indlevelse og professionalisme – tilsat et gran ydmyghed og en stor portion talent, det er ikke alle forundt. Og det er noget man KAN gøre for.”



Bedste kvindelige hovedrolle.

Pia Hald Nielsen, ”Josepha”, Sommer i Tyrol – Frøbjerg Festspil.



”Det skal honoreres, når man går fra bag til for, og i sommersolen blev vi alle forført i ”Den hvide hest” af både frikadeller og Wienersnitzler. Modenhed serveret på et sydtysk sølvfad. ”



Bedste Mandlige hovedrolle:

Kenny Duerlund, ”Berger”, Hair – Fjordagerscenen.



”Få kan mestre, at være et menneskeligt kinderæg - for hele tre forestillinger på en sæson, det går virkelig ikke. Denne herre har givet os bar overkrop i flere faconer og gør det hver gang med charme, selvtillid og flagrende fehår.”



Bedste Kostumer:

Alice Jensen-Hess, Sommer i Tyrol – Frøbjerg Festspil.



”Bare antallet af hatte, flæser og festoner er fænomenalt i denne festlige og folkelige fortolkning. Dirndl, dæller og drømmerier fra Düsseldorf. Vi spænder lederhosen og jodler fornøjet.”



Bedste Scenografi:

Anders Vesterholm, Grease – Nyborg Voldspil.



”Kan man vinde to år i træk, ja, men kun hvis talentet er der. Hele herligheden er gennemført og det er tydeligt, at der er en stram kørerplan over hele linjen. En stjerne er født og han fortsætter triumfen.”



Talentprisen - kvindelig:

Emilie Jo Nedergaard, Evita – Nordfynsspillene.



”Kan man stråle, hvis man ikke er den største stjerne – ja, hvis man er skabt af ægte stjernestøv. Husk H.C. Andersens smukke ord: ”Det betyder ingenting at være opfostret i andegården, hvis man er klækket af svaneægget”. Denne 15-årige ælling har allerede fine hvide fjerspidser.”



Talentprisen - mandlig:

Albert Buchreitz, Rock of ages – Elite Teater.



”Nej, jeg er ikke homo, jeg er bare tysker. De benspjæt, og tilhørende mooves, blæste dommerpanelet helt af dansegulvet. Aldrig før har en tysker været SÅ charmerende.”



Bedste koreografiske oplevelse:

Majbritt Jensen, ”Finalen”, Grease – Nyborg Voldspil.



”Et orgie i sæbebobler og konfetti. Funderer man over, hvordan en opkastende discokugle ser ud, er her svaret. En sang der sidder fast og en finale, der sender folk ud i sommernatten med højt hår og 50´er drømme.



Bedste musikalske oplevelse.

”I cant fight this feeling”, Dennis Due og Troels Kjeldsen, Rock of Ages – Elite Teater.



”Mænd mødes og sød musik opstår. Intet er skønnere end når man ”tages på sengen” og intet er, som man tror. Hjertesuk og rockromance i 80ér-forklædning der ville få Sidney Lee til at ligne en kostskoleelev.”



Årets forestilling 2017.

Hair – Fjordagerscenen.



”Det er sin sag at transformere en gymnastiksal til en slagmark i Vietnam, en park i New York - og hele herligheden leveret med en helhed, der får hjertet til at kysse kødet og giver kuldegysninger, der varer længe efter forestillingen er slut. Smukke kompositioner fra orkestret, rørende iscenesættelse, ja faktisk en helhed, der inkluderer alle på holdet og fortjener et stående bifald. ”