Fynske orienteringsløbere jagter VM-medaljer i Letland

To fynske orienteringsløbere, begge fra Faaborg, jagter VM-medaljer i Letland på et succesfuldt dansk landshold. Konkurrencerne starter lørdag.

26-årige Caroline Gjøtterup og 32-årige Tue Lassen fra Faaborg er rejst til Riga i Letland for at hive medaljer hjem til Fyn.

Sammen med resten af orienteringslandsholdet detager de i verdensmesterskaberne i orienteringsløb, der finder sted lørdag og en uge frem.

Caroline Gjøtterup stiller op i disciplinerne sprint, mellemlang distance og stafet. Hendes klubkammerat fra Faaborg Orienteringsklub Tue Lassen løber sprintstafet, stafet og lang distance.

Læs også Orienteringsløber har mod på mere guld

01:19 I indslaget kan du lære den rutinerede, fynske orienteringsløber, Tue Lassen, bedre at kende. Luk video

Høje ambitioner trods skader

De seneste fire år har orienteringslandsholdet vundet 16 medaljer ved VM.

I år er målsætningen tre medaljer, selvom sportschefen i Dansk Orienterings-Forbund, Lars Lindstrøm, ved, at det kan blive svært for landsholdet.

- Vi ved godt, at det bliver ekstremt vanskeligt, fordi vi er meget skadesramte. Men vi synes, at det er vigtigt at signalere, at det er det ambitionsniveau, vi arbejder med på landsholdet. Og det kan vi også indfri, hvis alt går vores vej i Letland.

- Men omstændighederne taget i betragtning vil vi også være glade for mindre, siger sportschef Lars Lindstrøm.

En fynbo skiller sig ud

Den ene af årets fynboer, Tue Lassen, har generelt klaret sig godt til VM i orienteringsløb.

I 2017 i Sverige vandt Tue Lassen VM-sølv i sprintstafet sammen med tre andre danskere.

I 2015 i Skotland sejrede han ligeledes i sprintstafet.

Året inden da blev det også til medaljer til Tue Lassen, da han i Italien vandt sølv i sprintstafet og bronze i disciplinen sprint.

Læs også Cykelløbet Danmark Rundt skydes i gang med sejr til fynbo

Orienteringsløb I orientering som konkurrenceidræt skal man være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Den angivne rækkefølge skal følges.



VM i orienteringsløb afholdes hvert år i et nyt land, og hvert mesterskab har mixede startlister af kvinder og mænd. Der er forskellige discpliner i alt lige fra sprintstafet for hold, lang stafet og sprint.



Kilde: Dansk Orienterings-Forbund

Udover de to fynboer fra Faaborg Orienteringsklub stiller syv andre danskere op på landsholdet til VM i Letland.

I alt fire kvinder og fem mænd løber for medajler.

Første mulighed for at følge de to fynboer i aktion er endnu ikke kendt, da løbsledelsen endnu ikke har offentliggjort startlister til kvalifikationsrunderne, som starter lørdag i den lettiske hovedstad.