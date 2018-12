DM i kunstskøjteløb: Fynske Pernille vil genvinde titlen på hjemmebane

Yndefulde bevægelser og kraftfulde piruetter fylder hele weekenden isen i Odense Isstadion. Her skøjter 83 kunstskøjteløbere fra hele landet nemlig rundt i kampen om at vinde titlen som Danmarksmester 2018.

Det helt store medaljehåb er hjemmebanefavoritten Pernille Sørensen fra Odense Skøjteklub.

Den 21-årige fynbo vandt også titlen sidste år, og selvom hun tager det seriøst er der plads til at afprøve nye ting.

- Jeg satser lidt på nogle ting, som jeg måske ikke ville have satset på, hvis det var en meget, meget vigtig konkurrence, fortæller Pernille Sørensen.

Pernille Sørensen stiller op i seniorrækken og er i rigtig god form. I efteråret satte hun personlig rekord i det korte program med 52,41 point ved Haloween Cup i Budapest.

Hun træner også en del af sæsonen i USA og har netop klaret kvalifikationskravet til verdensmesterskaberne, som finder sted i Japan til marts.

Og netop udlandsopholdet har stor betydning for den 21-årige kunstskøjteløber.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det har hjulpet mig rigtig meget, at jeg er rejst til udlandet. Jeg kan jo ikke sige om det vil hjælpe andre, men det har i hvert fald hjulpet mig, siger Pernille Sørensen.

Lørdag og søndag er den eneste mulighed for at se Pernille Sørensen på dansk grund i denne sæson.

Odense Skøjteklub er stævnets største klub med 12 kunstskøjteløbere repræsenteret. Sidst Danmarksmesterskaberne blev afholdt i Odense var i 2004.

Og det er noget særligt ifølge Thomas Agermose Jensen, der er formand for Odense Skøjteklub.

- Det er rigtig stort for os, fordi det er 14 år siden vi sidst havde kunstskøjte-DM i Odense, forklarer Thomas Agermose Jensen.

Han har også kæmpestore forventninger til klubbens regerende danmarksmester.

- Jeg vil sige, at jeg bliver meget skuffet, hvis ikke hun vinder. Hun stiller op som storfavorit. Det skal gå meget galt, hvis ikke hun vinder i morgen, siger formanden for Odense Skøjteklub.

TV 2/Fyns ungeredaktion Bemærk besøgte tidligere i år Pernille Sørensen i Odense Isstadon til en snak om livet som Danmarks bedste kunstskøjteløber - og drømmene for fremtiden.