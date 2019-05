Måling: Fynske Pernille Weiss står til EP-mandat

Ifølge valgstedsmålinger fra både DR og TV 2 kan den konservative spidskandidat, Pernille Weiss ånde lettet op. Målingerne viser, at Konservative beholder det enlige mandat i Europaparlamentet.

Hele valgkampen igennem har det konservative været dømt både inde og ude af Europaparlamentet, men de seneste målinger tyder altså på et konservativt mandat.

Politisk ordfører for Konservative, Mette Abildgaard, glæder sig over de første valgstedsmålinger.

- Det vil være et afsindigt godt resultat. Man skal tænke på, at vi sidste gang stillede vi med en vicestatsminister som spidskandidat, siger Mette Abildgaard til Ritzau.

Skal afløse fynbo

Pernille Weiss har tidligere siddet i Fyns Amtsråd for Konservative, og ved valget til Europaparlamentet har hun afløst en anden fynbo.

Pernille Weiss afløser fynske Bendt Bendtsen, der har valgt ikke at genopstille til Europa Parlamentet. Bendt Bendtsen fik ved valget til Europa Parlamentet i 2014 over 150.000 personlige stemmer.

Pernille Weiss fik en hård start på valgkampen til Europaparlamentet, da hun i Berlingske Tidende gav et interview, hvor hun sagde, at EU skal styrke samarbejdet med Afrika, så europæiske virksomheder kan tiltrække den fornødne arbejdskraft. I den forbindelse sagde hun, at "ti millioner migranter var ikke noget, der skræmte hende". Den melding blev med det samme skudt ned af både partiformand Søren Pape Poulsen og politisk ordfører Mette Abildgaard.

Udover at have siddet i Fyns Amtsråd, har Pernille Weiss også været folketingskandidat for Konservative på Fyn, og nu tyder valgstedsmålingerne på, at hun altså skal repræsenteret Konservative i Europaparlamentet.