Fynske pigers HPV-gener styrtdykket: - Alle vil have en forklaring

I 2015 blev hundredevis af fynske piger henvist til Odense Universitetshospital for at blive testet for HPV-bivirkninger. I dag er antallet faldet drastisk.

Det er et lille stik, som har en meget stor betydning, og som ofte har været diskuteret. Der er tale om HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft.

De seneste år har flere piger klaget over symptomer som hovedpine, mavesmerter, krampe og svimmelhed.

Mange af de ramte piger mente, at symptomerne var bivirkninger til HPV-vaccinen, men ifølge flere forskere og læger, er det ikke tilfældet:

- Der var ret meget opmærksomhed på det her. Og når man tænker tilbage, når man har et problem, så vil vi jo alle sammen gerne finde en forklaring, siger overlæge Niels Fisker, der til dagligt arbejder på H.C. Andersens Børnehospital, hvor han tager sig af henvisninger til HPV-centre for børn under 18 år.

Vi kan med god samvittighed råde alle til at lade deres døtre vaccinere. Niels Fisker, overlæge, H.C. Andersens Børnehospital, Odense

Udviklingen er blevet bekræftet af nye tal. Fra marts 2015 til marts 2017 blev 330 piger på Fyn henvist til at blive undersøgt om, deres symptomer kunne skyldes HPV-vaccinen.

Ser man på tallene for hele 2017, så er antallet kun på 12 fynske piger, som er blevet henvist til et såkaldt HPV-center, der skal tjekke, om pigerne har bivirkninger på grund af vaccinen.

- Hvis man får serveret en forklaring, så har man en tendens til at indarbejde historien, så det passer med forklaringen, siger Niels fisker og fortsætter:

- Antallet indikerer, at man ikke har fundet nogen sammenhæng mellem de her piger og kvinder med symptomer og vaccinen. Det er tilstande, vi altid har kendt, forklarer han.

Læs også Flere piger på Fyn bliver HPV-vaccineret

Alle rådes til at få vaccinen

Især TV 2-dokumentaren 'De vaccinerede piger' er kritiseret for at have skræmt folk til ikke at tage imod vaccinen for at undgå de mange bivirkninger.

Ifølge overlæge Niels Fisker har symptomerne, som de fleste piger kom med, ikke noget med vaccinationen at gøre.

Han tvivler ikke på, om pigerne er syge eller ej. Men han betegner deres symptomer som 'medicinsk uforklareligt '.

Når det er tilfældet, er der ifølge overlægen større chance for, at pigerne søger en forklaring, som i dette tilfælde på grund af den massive omtalte er blevet HPV-vaccinen.

Antallet indikerer, at man ikke har fundet nogen sammenhæng mellem de her piger og kvinder med symptomer og vaccinen. Niels Fisker, overlæge, H.C. Andersens Børnehospital, Odense.

- Men bivirkningerne har ikke noget med vaccinationen at gøre. Derfor er det rigtig fint og rigtig, rigtig godt, at man får skilt tingene ad, så man bliver klar over, at når man har det på den måde, så går man til lægen, og så bliver man henvist

Kan de faldende antal henvisninger også skyldes, at lægerne måske er blevet lidt mere strikse, når de giver henvisninger?

-Nej, jeg tænker, at det skyldes, at befolkningen og lægerne er blevet klar over, at det her er nogle ting, der ikke hører sammen, siger han og fortsætter:

- Vi kan med god samvittighed råde alle til at lade deres døtre vaccinere.

Livmoderhalskræft rammer hvert år cirka 370 kvinder i Danmark. Hvert år dør omkring 100 kvinder af sygdommen.

Læs også Odense har færrest HPV-vaccinerede kvinder