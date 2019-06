Fynske politikere bytter plads i ministerium

Torsdag har der været udskiftning i de danske ministerier, hvor Mette Frederiksens nyudnævnte socialdemokratiske regering har overtaget nøglerne fra de politiske kollegaer fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

I alt er der torsdag blevet udpeget 20 nye ministre i den rene socialdemokratiske mindretalsregering, hvor Mette Frederiksen er ny statsminister efter Venstres Lars Løkke Rasmussen.

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet var overdragelsen af ministeransvaret et rent fynsk anliggende, da Dan Jørgensen (S) overtager posten fra Venstres Lars Christian Lilleholt.

Gode venner uden for Folketingssalen

Selvom de to fynboere er politiske modstandere, så var det tydeligt, at de to politikere har et godt forhold til hinanden. Det lagde Lars Christian Lilleholt ikke skjul på i sin tale til Dan Jørgensen.

- Jeg er superglad for, at det er dig, der overtager den her opgave. Jeg kender dig jo rigtig, rigtig godt hjemme fra Fyn af. Det er jo fra den ene fynbo til den næste, at den her opgave går. Det skal du vide, at jeg er meget glad for, sagde den afgående minister.

Traditionen tro bød ministeroverdragelsen også på kække bemærkninger og små gaver mellem den afgående og nyudnævnte minister.

For mens Dan Jørgensen fra nu af kan kalde sig minister, så må Lars Christian Lilleholt finde sig i at være i opposition. Men derfra vil han holde skarpt øje med, at den nytiltrådte minister overholder sine valgløfter.

Tryllestav og kolde pilsnere

Det lovede Lars Christian Lilleholt, da han torsdag overrakte en lille gave til Dan Jørgensen i anledning af ministerskiftet.

- Jeg ser frem til at opleve dig som minister, og jeg har sådan en bog, jeg har skrevet ned i. For du har jo afgivet rigtig mange løfter, også når vi har siddet til forskellige møder. Og der vil jeg i allerhøjeste grad følge med i, om du så også lever op til alt det, du har lovet.

Derfor var gaven fra den afgående til den nye minister også en tryllestav, som Lars Christian Lilleholt håber kan hjælpe Dan Jørgensen med at nå målet om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030.

Ros til sin forgænger

Fra den nytiltrådte minister på klimaområdet var der dog også stor ros til forgængeren, som nu kan kalde sig forhenværende minister.

- Når jeg alligevel synes, der i hvert fald er et par grunde til, at du bør smile i dag, så er det jo for det første, fordi embedet trods alt bliver på fynske hænder. Men spøg til side er det trods alt vigtigere, at du kan være meget stolt af det, du har præsteret, sagde Dan Jørgensen.

De to fynske politikere får dog lejlighed til at dele erfaringer fra jobbet som minister, når Dan Jørgensens gave til Lars Christian Lilleholt skal indløses. Det var nemlig et løfte om en fisketur med kolde Odense Pilsnere i køletasken, som den nytiltrådte minister havde taget med.

- Kender I de typer, når de giver gaver, så er de i virkeligheden lidt til dem selv? Sådan en type er jeg 100 procent. Den her er nemlig lidt til mig selv. Det er en fisketur for to. Altså du skal jo ikke tage mig med, men det ligger lidt i kortene, at det helst skal være mig al den stund, at det er en af mine kammerater, vi skal ud og sejle med.

- Jeg tager køletasken med, og der kommer et par kolde Odense Pilsnere i. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg udmærket godt ved, at jeg får brug for at ringe til dig engang imellem, sagde Dan Jørgensen ved ministeroverdragelsen.

Lars Christian Lilleholt har varetaget ministerposten siden 28. juni 2015 - næsten på treårsdagen for den udnævnelse har han nu givet ansvaret videre til Dan Jørgensen, som sad som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra december 2013 til regeringsskiftet i juni 2015.