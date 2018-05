Fynske Sandra skal spille hovedrollen i mafiadrama

17-årige Sandra Guldberg Kampp fra Svendborg er lige nu i gang med at indspille mafiafilmen "Kød og Blod" sammen med blandt andet Sidse Babett Knudsen på Nordfyn.

En ny dansk spillefilm bliver lige nu optaget i Særslev på Nordfyn. Det er noget så sjældent som et moderne mafiadrama, og 17-årige Sandra Guldberg Kampp fra Svendborg har fået fri fra skole i halvanden måned for at være med filmen.

Til dagligt går hun i 2.g på Svendborg Gymnasium, men blev spottet af filmselskaberne Snowglobe og Scanbox Entertainment til at spille med i filmen "Kød og Blod". Så lige nu debutterer hun som skuespiller og endda med hovedrollen, selvom hun aldrig haft en filmrolle før.

- Nu kom filmen her, og så passede det med, at jeg passede til rollen og en masse hårdt arbejde, fortæller Sandra Guldberg Kampp.

Fynsk naturtalent

Filmen er en hårdtslående mafia-fortælling om kærlighed og vold i en kriminel familie i provensen, og den fynske Sandra Kampp er ikke hvem som helst i filmen.

Hun spiller rollen som Ida, der mister sin mor i en bilulykke. Hun flytter hjem til sin tante og voksne fætre, som i høj grad har en kriminel levevej. Det bliver med tiden sværere og sværere for Ida at adskille vold og kærlighed, og hun indser, hvad det egentlig var, at hendes mor flygtede fra.

Selvom der nu i seks uger vrimler med stjerner i den nordfynske by, er det alligevel den 17-årige Sandra Guldberg Kampp, der stjæler billedet.

- Det er en karakter, hvor at spilleren altså Sandra skal kunne vise en hel masse uden nødvendigvis at have så mange replikker og faktisk også have sindssygt meget fysisk at gøre i scenerne. Så det kræver ligesom et ret specielt talent, som Sandra så har, fortæller Ingeborg Topsøe, der er manuskriptforfatteren på filmen.

Og rollen som den tavse Ida i "Kød og Blod" passer da også den fynske debuttant helt fint.

- Det er meget fedt, at få lov til at ufordrer sig selv på den måde, når man så ikke har ordene til ligesom at spille med, siger Sandra Guldberg Kampp.

- Der er noget med at kunne have en ro i bare at være til stede og blive filmet uden at føle, at man skal finde på alt muligt. Og det har Sandra virkelig, så hun brænder totalt igennem. Og når der ikke har så mange replikker, så er det jo virkelig vigtigt at publikum hele tiden tænker: hvad tænker hun på, og hvordan har hun det? Og hele tiden kan mærke hendes indre stemning, og det kan Sandra virkelig bare, som et naturtalent, må man jo næsten sige, lyder det fra manuskriptforfatteren.

Store stjerner på rollelisten

På rollelisten er der store stjerner som Sidse Babett Knudsen, der er vendt tilbage til dansk film efter store roller i blandt andet HBO-serien Westworld og filmatiseringen af Dan Browns Inferno.

Derudover spiller skuespillerne Joakim Fjeldstrup, Elliot Crosset Hove og Besir Zeciri også med i den alvorlige mafia-film.

Filmen "Kød og blod" er støttet økonomisk af FilmFyn med en million kroner ud af filmens samlede budget på 16 millioner kroner.

Det forventes at filmen, der bliver instrueret af Jeanette Nordahl, har premiere i august 2019.