Fynske selskaber sigtet i Syrien-sag

Sagen om Dan-Bunkerings påståede levering af flybrændstof til russiske fly er gået ind i en ny fase.

Dan-Bunkering med adresse i Middelfart, er den 6. august blevet sigtet i sagen, fremgår det af en aktindsigt til TV 2/Fyn.

TV 2/Fyns aktindsigt omfatter et navneforbud, der ved retten i Odense mandag formiddag blev nedlagt mod at nævne to navngivne personer og endnu et selskab i Middelfart, der er blevet sigtet i sagen.

Anklagemyndigheden, der var repræsenteret ved Bagmandspolitet (SØIK), mente ikke, at der skulle nedlægges navneforbud - blandt andet ud fra det forhold, at der er tale om stor offentlig interesse for en sag mod et dansk firma, der måske har leveret flybrændstof til et land, der er omfattet af international embargo.

- Desuden vil pressen, hvis der nedlægges navneforbud kunne omtale, at der er yderligere sigtelser i sagen, hvorved andre medarbejdere kan blive mistænkeliggjort, sagde SØIK's anklager.

De sigtede forsvarer, Jacob Skude Rasmussen, gjorde blandt andet gældende, at de ikke tidligere har været nævnt i sagen om Dan-Bunkering, at det vil skade dem at få deres navn nævnt, og at sagen er på et meget tidligt stadie. Han gjorde også opmærksom på, at der tidligere er blevet fremsat trusler mod Torben Østergaard Nielsen, der ejer Dan-Bunkering.

Retten besluttede at nedlægge navneforbud med den begrundelse, at sagen er i sin begyndelse, at der er tale om meget kompliceret efterforskning, der kan blive langvarig.

Desuden vil medierne kunne følge den videre udvikling i sagen ved at følge Dan-Bunkering, hvor der ikke er nedlagt navneforbud.

DR havde dagen før retsmødet modsat sig navneforbud, men indlægget blev først modtaget, da sagen var optaget til kendelse og er ikke indgået i afgåelse, fremgår det af TV 2/Fyns aktindsigt. DR har dog mulighed for at kære afgørelsen til landsretten.

Ved et tidligere retsmøde har retten besluttet, at der ikke er navneforbud mod at nævne Dan-Bunkering og ejeren af hele bunkering- og shippingkonceren,Torben Østergaard Nielsen.

Også her havde selskabets forsvarer oprindelig nedlagt påstand om navneforbud, fremgår det af aktindsigten.

Læs også Justitsministeren kritiserer politiet i Dan-Bunkering-sag

DR kunne søndag med en skrivelse fra SØIK til Folketinget som kilde oplyse, af Danske Bank overfor SØIK har meddelt, at der er sket 42 økonimiske overførsler til to selskaber i den fynske koncern fra selskabet Maritime.

Transaktionerne beløber sig til 342 millioner kroner. Maritime har ifølge det russiske udenrigsministerium sendt brændstoffet videre til brug for russiske fly, der bombede Syrien, skriver DR.

Dan-Bunkering afviser, at man har gjort noget ulovligt.