I tredje forsøg: Fynske skoleelever i finalen i verdens største skolefodboldturnering

Nibe Skole måtte tirsdag sande, at Svendborg og Nymarksskolen var en for stor mundfuld i semifinalen. Efter en dramatisk kamp kunne svendborggenserne sikre sig en 3-1-sejr og dermed også en plads i dette års finale i Ekstra Bladets skolecupturnering.

- Det er fantastisk, men vi vil ikke lægge os ned nu. Vi vil gøre alt, hvad vi kan i finalen. Så vi vil selvfølgelig prøve at vinde. Denne her sejr ryster hele skolen sammen, jeg tror, vi er samlet omkring 600 unge mennesker. De får et fællesskab uden lige, og det er jo i virkeligheden dét, som skoleturneringen handler om, siger lærer og træner for Nymarksskolen Jon Bøgedal.

Nymarksskolen kom ellers bagud 0-1, men Oliver Olsson udlignede på straffe i slutningen af første halvleg. Nymarksskolen kom derefter foran 2-1 på mål af Gustav Tuemand - og der blev også scoret en tredje gang. Kampen endte 3-1 til Svendborgdrengene, og sidste mål blev sat ind af Magnus Brandt. Sidstnævnte fik også en bamse som symbol på at være kampens bedste spiller.

- Det er fantastisk, jeg får bamsen. Og så lige i en kamp som denne her, det er virkelig fedt, synes jeg, siger Magnus Brandt.

Den sidste målscorer og kampens spiller havde faktisk lagt støvlerne på hylden. Han stoppede efter sidste års skuffelse, hvor Nymarksskolen røg ud til Nova-skolen i kredsfinalen.

- Jeg spiller kun fodbold for Nymarksskolen. Der er noget særligt ved holdet her og de fans, som følger med. Jeg har virkelig meget respekt for alle omkring holdet, fortæller en glad Magnus Brandt.

Finalen og Svendborg skal til Vejle

Finalen bliver i år afviklet på Vejle Stadion og ikke Parken i København, som turneringen normalt har tradition for. Det gør det dog ikke mindre stort for spillerne.

- Det er virkelig stort at komme i finalen. Det er fuldstændig vanvittigt. Uanset om vi er bagud eller foran, så kæmper vi røven ud af bukserne. Vi er et samlet hold og har et stabilt fundament - det er dét, der gør, at vi nu er i finalen, siger en meget glad Tobias Lauridsen, som var en af de afgørende kræfter i tirsdagens kamp.

Tredje gang er lykkens gang

Det er tredje år i streg, at Nymarksskolen er i semifinalen. I sæsonen 2016/2017 tabte de 3-1 til Kroggårdsskolen, og i sæsonen 2017/2018 tabte de til Nova-skolen efter straffesparkskonkurrence - men sådan skulle det altså ikke gå i år.

Nymarksskolen har mildest talt været ustoppelige i år. Der er på ni kampe kun gået tre mål ind på Svendborg-målmændende, August Hoffmand og Sebastian Haakonson, og så har skolen scoret 36 mål i alt.

- Det er en fed fornemmelse. Der er mange af drengene som tabte sidste års kredsfinale, så det er fedt, at de får lov at få revanche. Jeg ved, de virkelig har set frem til det her, siger den anden træner for Nymarksskolen Jais Schøndorf.

Stor jubel blandt tilskuere

Efter slutfløjtet var der stor jubel blandt tilskuerne og spillerne. Hele grønsværen blev fyldt med jublende fans, som ikke kunne få armene ned efter sejren. Om Nymarksskolen får hele skolen og alle holdets fans med til finalen i Vejle, bliver først besluttet 10. april. Det fortæller Nymarksskolens skoleleder, Birgit Villebro, til TV 2/Fyn