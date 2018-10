Fynske skoler med i forsøg om teknologi

I alt 46 skoler skal de næste tre år være med til at give erfaringer med, hvordan teknologiforståelse kan indgå som en obligatorisk del af skoledagen i folkeskolen. Ud af de 46 skoler ligger de seks på Fyn.

Skolerne er udvalgt mellem i alt 140 ansøgere, og de skal deltage i Undervisningsministeriets treårige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen.

Det er dejligt at se, at så mange skoler ønsker at blive klogere på, hvordan vi bedst forbereder vores børn på en fremtid, hvor teknologien kun vil komme til at fylde mere. Undervisningsminister Merete Riisager, (LA)

Skolerne er udvalgt ud fra, at forsøget skal give mest mulig viden om, hvordan man kan arbejde med teknologiforståelse i folkeskolen.

Det har været et mål ved udvælgelsen af de 46 skoler, at der skal være cirka lige mange skoler, der arbejder med henholdsvis teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med at integrere teknologiforståelsesfagligheden i udvalgte eksisterende fag, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Der har også været vigtigt, at skolerne er fordelt over hele landet, og at de har forskellige grader af erfaring med at arbejde med teknologiforståelse inden forsøget.

- Jeg er meget glad for den store interesse for at deltage i forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen. Det er dejligt at se, at så mange skoler ønsker at blive klogere på, hvordan vi bedst forbereder vores børn på en fremtid, hvor teknologien kun vil komme til at fylde mere. Den store interesse betyder desværre også, at mange skoler vil få afslag på deres ansøgninger. De skoler får mulighed for at følge forsøget tæt, og de vil blive tilbudt at deltage i netværk sammen med andre interesserede skoler, siger undervisningsminister Merete Riisager, (LA).

Udvalgte skoler på Fyn Nordfyns Kommune:

Kystskolen



Odense Kommune:

Tingkærskolen

Holluf Pile Skole



Svendborg Kommune:

Stokkebækskolen



Kerteminde Kommune:

Hindsholm Skole og Børnehus



Langeland Kommune:

Humble Skole



