Fynske studerende får baghjul til regatta

Det blev ikke til prangende resultater, da studerende fra Universitetsroning Odense greb årerne og kæmpede sig gennem vandoverfladen i Københavns kanaler denne lørdag.

Faktisk endte holdet med løbets næstdårligste placering foran en båd fra Aalborg Universitet.

Holdets træner er dog positiv.

- Det virker som om, roerne synes, det er den bedste roning, de har haft i løbet af den tid, de har trænet op, fortæller Michael Moerner til TV 2/Fyn.

Universitetsroning Odense sikkert ved kajen, da konkurrencen er slut. Foto: Privatfoto: Michael Moerner

- Resultatet er ikke i toppen denne gang, men nogle gange handler det også om at være med.

Til gengæld håber han på, at deltagelsen i konkurrencer som Copenhagen Habour Race kan være med til at udbrede kaproning i Danmark.

Læs også Odense lider største nederlag i dette årtusind

- Forhåbentlig kan det være med til at gøre sporten lidt mere synlig. At få studenterhold til at være med til konkurrencer som det her, er en måde at få det startet op på, uddyber Michael Moerner.

Universitetsroning Odense deltog under Odense Roklubs navn i en pulje med to både fra Aalborg Universitet og én fra Københavns Universitet.

Læs også - Nu har jeg lyst til klubfest og koldskål

Fest forude

Michael Moerner læser idræt og sundhed på Syddansk Universitet til daglig, og så begyndte han selv til kaproning for tre år siden. Derfor er han også naturligt blevet holdets træner.

- Det kræver meget samarbejde og koordinering af sejle kapsejlads, fortæller han.

- Man skal være i god fysisk form og have forståelse for, hvordan man arbejder sammen som enhed i båden. Det er trods alt otte mand, der skal samarbejde om at flytte båden.

Universitetsroning Odense i vandet ud for Den Sorte Diamant i Københavns kanaler. Foto: Privatfoto: Michael Moerner

Ifølge Michael Moerner er der en god forklaring på, at Universitetsroning Odense ikke er i mærkbart dårligt humør over den dårlige placering til dagens løb.

- Holdet virkede egentlig ret optimistiske bagefter. Og i aften er der fest for deltagerne, så det hjælper jo lidt på det hele.

Lørdagens regatta markerer afslutningen på udendørssæsonen. Forude venter vinteren, hvor Universitetsroning Odense skifter bådene ud med ro-maskiner som opvarmning til sommerens konkurrencer.

Læs også Har dit barn bestilt våben på nettet?