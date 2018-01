Fynske talenter drømmer om at blive verdens bedste og vinde Grand Slams

Ervin Mesic fra Odense er Danmarks bedste tennisspiller under 14 år. Han drømmer om at vinde Grand Slam-turneringer og ligge nummer et på verdensranglisten.

Caroline Wozniacki vandt lørdag karrierens første Grand Slam-titel ved Australian Open, og det har givet blod på tanden for flere fynske tennistalenter.

Ervin Mesic fra Fruens Bøge i Odense ligger nummer et på danmarksranglisten for spillere under 14 år, og ambitionen er klar.

- Jeg drømmer om at blive nummer et og vinde Grand Slams ligesom Caroline, siger Ervin Mesic.

- Hvis hun kan, kan jeg også, fastslår den fynske danmarksetter.

Træner i timevis hver dag

Hver dag træner han mellem halvanden og to timer for at blive så god til tennis som muligt.

- Det er rigtig fedt. Der er mange, der ser op til mig, siger Ervin Mesic, der er sikker på, at tennissporten får glæde af hendes store triumf.

- Det er ret vildt både for dansk tennis og Caroline. Det må være rigtig fedt for hende, siger han.

Fyns bedste pigespiller: Jeg ser mere op til Wozniacki nu

At Caroline Wozniacki endelig har vundet det største inden for tennissporten, giver også Fyns bedste pigespiller under 14 år, Sophia Boeriis Dyrvig fra Fruens Bøge, mere selvsikkerhed.

- Jeg ser lidt mere op til hende nu, hvor der er en dansker, der ligger nummer et, siger Sophia Boeriis Dyrvig, der ligger nummer 19 på danmarksranglisten.

- Det betyder O.K. meget for meget. Jeg tror lidt mere på, at bare fordi vi kommer fra et mindre land, kan man sagtens gøre det, fortæller hun.

Ingen Wozniacki-effekt for fynsk tennis

Selv om Caroline Wozniacki har spillet på topplan i et årti, har fynsk og dansk tennis som helhed ikke som ventet oplevet en fremgangsperiode. Tværtimod.

Antallet af tennisspillere herhjemme er faldet hvert år siden storhedstiderne med Bjørn Borg og John McEnroe i 1980’erne.

- Medlemstallet har været faldende igennem 1990’erne og i de første 10-15 år af dette årtusinde. Det ser ud til, at det er stagneret, og vi havde en lille medlemsfremgang sidste år, siger Kai Holm, der er formand for Fyns Tennis Union.

Fynske talenter er flyttet væk fra Fyn

Grand Slam-titlen skal dog alligevel udnyttes i håb om at få flere til at tage fat i ketsjeren, så den fynskfødte verdensstjerne ikke blive den første og sidste af sin slags.

- Caroline Wozniacki er et fantastisk brand - også for fynsk tennis. Det skal vi selvfølgelig bruge så meget som muligt, fastslår Kai Holm.

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller, Caroline Wozniacki, boede i Bellinge syd for Odense, indtil hun var fire år. Så flyttede hun og familien til København.

Noget tilsvarende skete for Danmarks nummer to, Karen Barritza. Hun voksede op i Korup og spillede tennis i Odense, men flyttede til København før teenagealderen for at optimere chancerne for at blive professionel.

Fyn har p.t. ikke nogen spillere i toppen af dansk tennis - hverken hos herrerne eller damerne.