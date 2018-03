Fynske TDC-kunder uden kontakt til omverdenen

Fynboer er ramt af nedbrud på TDC's mobilnetværk. Mange kan hverken ringe eller modtage opkald, men sms og mobilt internet fungerer fortsat, oplyser TDC.

Fynboer, der er kunder hos TDC, kan lige nu ikke ringe eller blive ringet op.

Men det er ikke kun på Fyn, at det er et problem. Omkring 450.000 kunder i hele landet hos TDC er påvirket af et nedbrud på mobilnetværket. Det oplyser TDC Group mandag formiddag.

Mange kunder kan hverken ringe eller modtage opkald, og der er "stærkt begrænset fremkommelighed", oplyser selskabet.

Også fastnettelefoni er ramt af nedbruddet, men sms'er og mobilt internet fungerer fortsat.

- Alle ressourcer er sat ind på at løse problemet hurtigst muligt, skriver kommunikationsafdelingen i TDC i en mail.

Årsagen til nedbruddet oplyses ikke i mailen.

Men da mobilt internet fungerer, er det for eksempel muligt at "ringe via Facebook Messenger", meddeler TDC.

Ifølge erhvervsmediet Finans opstod fejlen omkring klokken 8.45.

Over for Berlingske Business meddeler TDC, at de berørte kunder befinder sig over hele Danmark. Selskabet ønsker ikke at spekulere i årsagen til nedbruddet.

Frustrerede kunder

I en opdatering på sin facebookside klokken 09.50 opfordrer YouSee til, at man prøver at genstarte sin telefon løbende.

På facebooksiden har flere frustrerede brugere henvendt sig til selskabet.

Opdateringen om nedbruddet har over 400 kommentarer.

I kommentartråden oplyser YouSee, der blandt andet står for TDC's tv-aktiviteter, at nedbruddet også kan påvirke nødopkald.

Privatkunder kan holde sig opdateret igennem Facebook og på YouSees hjemmeside, mens erhvervskunder vil modtage mails med opdateringer.

TDC er Danmarks største teleselskab og udbyder af telefoni, tv og bredbånd til private og erhvervsdrivende.

Selskabet havde ved udgangen af 2017 1,9 millioner mobiltelefonkunder og kunder i over ti millioner hjem i Norden.