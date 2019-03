Fynske turistattraktioner vil udfordre Vejdirektoratets regler

De brune motorvejsskilte med turistinformation er kendte for at tiltrække turister, og nu vil Faaborg-Midtfyn Kommune have to styk.

Det vil dog kræve, at Vejdirektoratet ser bort fra sit eget krav om, at der maksimalt må være 15 kilometer fra motorvejsafkørslen til turistattraktionen.

Læs også Krybdyr må godt: Bisonfarm fik nej til motorvejskilte

Selvom om Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester, Hans Stavnsager (S), er bevidst om, at kommunen beder Vejdirektoratet om dispensation, mener han fortsat, at ansøgningen om de to motorvejsskilte er berettiget.

- Vi synes, vi har nogle attraktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, som vi gerne vil gøre endnu flere opmærksomme på, siger han til TV 2/Fyn.

150.000 kroner per skilt

Kommunalbestyrelsen har valgt at ansøge om skilte til Faaborg Museum og Svanninge Bakker, selvom der er henholdsvist 27,3 kilometer og 33,2 kilometer fra afkørslerne til attraktionerne.

- Faaborg Museum er et af de mest ikoniske museer, vi har her i landet, og Svanninge Bakker kom for nyligt på naturkanonen som det eneste sted på Fyn, forklarer Hans Stavnsager.

00:24 Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at ansøge om brune turistskilte på motorvejen. Skiltene skal markere, at attraktionerne Faaborg Museum og Svanninge Bakker ligger i området. Video: Ole Holbech Luk video

Det koster 150.000 kroner per skilt, og Øhavsmuseet har tilbudt at betale 50 procent af skiltet til Svanninge Bakker.

Godkender Vejdirektoratet Faaborg-Midtfyn Kommunes ansøgning, vil bilister på Rute 9 se et piktogram for Faaborg Museum ved afkørsel 13. På Fynske Motorvej vil man ved afkørsel 53 blive ledt mod Svanninge Bakker.

Vejdirektoratet oplyser til TV 2/Fyn, at der fire gange tidligere er givet dispensation for 15-kilometerkravet. Det gælder Djurs Sommerland, Nationalpark Vadehavet, Gammel Estrup og Hjerl Hede.

Læs også Terrariet i Vissenbjerg vandt kampen om de brune skilte