Fynske tvillingesøstre klar til intimkoncerter i private hjem

Duoen Strawberry Blond vil optræde med intimkoncert i forstæderne på Fyn.

Strawberry Blond er en fynsk duo fra Odense, der består af de enæggede tvillinger Betina og Anja Følleslev Jensen.

- Vores musik egner sig rigtig godt til mange typer af mennesker. Vi plejer at sige, at det er en rigtig god blanding af pop og country. Og så er det historier fra det oplevede liv, vi fortæller og synger. Så det er noget, der kan tale til rigtig mange aldersgrupper, og især til små intime rum, siger Bettina Følleslev Jensen.

Intimkoncert alle steder

Duoen vil afholde deres kommende turné i forstæderne på Fyn. Lokationen til koncerterne er meget fleksible, da koncerterne kan afholdes alle steder, hvor det kan lade sig at gøre at spille musik.

- Tanken er at komme ud i nogle af de bydele, der ligger udenfor der større byer. Men også ud i nogle af lokalsamfundene. Det jeg har oplevet de seneste år, er, at der også er blevet flere lokalsamfund inde i byen. Jo større en by bliver, desto mere har folk brug for at fortætte sig og have et sammenhold i det samfund, de bor i, siger Bettina Følleslev Jensen.

Koncertere bliver afholdt i alt lige fra foreninger til private hjem. Alle steder, hvor man kunne tænke sig at få besøg eller har lyst til at skabe en god stemning, er det muligt for at få besøg af den fynske duo.

Konceptet

Som publikum skal man indløse en billet, hvor man betaler en pris, der afhænger af, hvor mange der kommer. Det foregår efter princippet: Jo flere mennesker der køber en billet, desto billigere bliver billetten per person.

- Vi skal kunne tjene på det, for det er jo vores arbejde. Med det arrangeres sammen med den medvært, som huser festen. Værten giver et bud på, hvor mange der kommer, og så sætter vi prisen derefter, siger Bettina Følleslev Jensen.

En af de bedste koncereter, duoen har haft, har været, hvor de kun har spillet for ti mennesker. De synes, at man kommer tæt på hinanden i ekstra hyggelige omgivelser.

- Når man er i nogle anderledes omgivelser ved at være i et hjem, så får man også en anden oplevelse - både som kunstner, men også som publikum, siger Bettina Følleslev Jensen.

Turnéen starter i Odense, men Strawberry Blond håber på at komme til at spille så mange af forstæderne på Fyn som muligt.

Duoens navn Strawberry Blond stammer fra deres naturlige rødblonde hårfarve.