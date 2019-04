Fynske unge ovetager Johannes Larsen Museet: Mere drama, mindre idyl

Når publikum fredag klokken 15 kommer til åbning af den nye udstilling Vildere og Højere på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, er det ikke de sædvanlige, jakkesætklædte og veluddannede voksne museumsfolk, som tager imod. Det er i stedet en stor flok af fynske, unge mennesker, som er blevet sluppet løs på museet, hvor de har skabt deres helt egen udstilling ud fra museets egen samling.

Som noget helt nyt har Johannes Larsen Museet nemlig inviteret en gruppe unge til at medvirke i udviklingen af en helt ny type kunstudstilling, skabt af unge og rettet mod unge.

Museets egne folk har udelukkende assisteret, når det var nødvendigt. De unge har selv lavet alt arbejdet med idé, design og formidling. Præcis som de erfarne museumsfolk plejer at gøre.

Ideen er dels at skabe en udstilling, der er interessant for unge at se og dels at give denne her særligt udvalgte gruppe af unge en viden, som de ellers ikke kan få om at skabe en udstilling helt fra bunden.

- Vi har lagt låg på vores egen viden og intet fortalt dem. Vi har taget dem alvorligt, og de har fået lov til at gøre, hvad de vil, siger formidlingsinspektør Birgitte Kjøller, Johannes Larsen Museet,

Unge fra blandt andet Viby Efterskole skaber på egen hånd ny udstilling på Johannes Larsen Museet. Foto: Birgitte Kjøller

Benhård udvælgelse

I knap to måneder er de 16 unge mennesker valfartet til Kerteminde hver torsdag og overtaget museet efter lukketid. Gruppen består af ni unge fra Viby Efterskole og syv fra øvrige fynske skoler.

Først valgte de unge 100 værker ud fra den faste samling. Efter en række kreative processer er det blevet skåret ned til de cirka 30 værker, som nu er sat sammen på en - for museet - hidtil ukendt måde.

Udstillngen stritter vildt i alle retninger, men de unge har fundet en rød tråd. Værkerne er sat sammen på en helt ny måde, som aldrig før er set her på museet. Birgitte Kjøller, formidlingsinspektør, Johannes Larsen Museet

- Udstillingen stritter vildt i alle retninger, men de unge har fundet en rød tråd. Værkerne er sat sammen på en helt ny måde, som aldrig før er set her på museet. Der er liv og død, ild og vand og kærlighed, siger Birgitte Kjøller og fortsætter:

- Det har været fantastisk at samarbejde med de unge. De vil have mere drama og knap så meget idyl. Det kan meget vel blive en tilbagevendende begivenhed at invitere unge på denne her måde. Det er ægte brugerinddragelse, siger Birgitte Kjøller.

Museets rolle

Museets rolle i projektet har været at facilitere processen, og så har de garvede museumsfolk lært af de unge undervejs ved at se, undersøge og opleve museet og museets samling på ny gennem de unges øjne. Undervejs i processen er de unge blevet undervist i kreative processer, designprocesser og metoder, oplevelsesøkonomi, kunstteori samt museologi og kuratering.

Højere og Vildere Tid: 6. april til 23. juni 2019. Sted: Johannes Larsen Museet, Møllebakken 14, 5300 Kerteminde. Udstillingen vises i museets særudstillingslokale "Længen".

16 unge fra landets skoler har overtaget styringen på Johannes Larsen Museet. Foto: Birgitte Kjøller