Fynske veteraner med ar på sjælen: - Vi er brødre for livet

Hvad gør udsendte, når de kommer hjem, for at undgå at lade freden knække dem? De samles i et helt særligt broderskab.

- Hvis man har et problem og går hen til en anden soldat, så vil de aldrig afvise én.

Sådan siger Martin Helmut Harry Poulsen, der er veteran fra Søværnet.

Vi kender jo ikke hinanden, men man er der alligevel for hinanden. Om det er en, der har brug for et kram, eller om det er en, der har brug for at få lidt røg Jon Printzlau, veteran

En gruppe veteraner mødes hver uge via Veteranhjemmet i Odense. Nogle gange foregår samlingerne i soldaterhjemsforeningen Dannevirke. Andre gange ude - som denne dag med fællessspisning og bowling.

- Det er et fristed, hvor jeg kan komme og være mig selv og slappe af og puste ud, siger Jon Printzlau, der har været udsendt for hæren.

Investerer kræfter i hinanden

Det kan være svært for andre at forstå det sammenhold, der er mellem tidligere udsendte.

Mange af veteranerne er ramt af posttraumatisk stress. Det er en psykisk lidelse, man kan få efter, at have været vidne til eller selv deltaget i livstruende situationer. Alligevel møder veteranerne op i et bowlingcenter med larm og støj - og det gør de, fordi de investerer kræfter i hinanden.

En af dem er Jon Printzlau.

- Vi kender jo ikke hinanden, men man er der alligevel for hinanden. Om det er en, der har brug for et kram, eller om det er en, der har brug for at få lidt røg, siger han.

Er I brødre for livet?

- Uden tvivl, udbryder Jon Printzlau, og Martin Helmut Harry Poulsen er enig.

Fejrer fællesskabet

