Fynske vinbonder jubler over "sydeuropæisk" vinhøst

På Skaarupøre Vingård på Sydfyn glæder de sig over et særdeles godt vinår oven på en varm sommer.

Der har været sydeuropæiske tilstande over Sydfyn og resten af Fyn denne sommer. Med temperaturer mange dage i træk over 25 grader og sol på en nærmest skyfri himmel har det været rigtig godt i år at være vinbonde.

På Skaarupøre Vingård på Fyn glæder ejerne Bente og Carsten Rasmussen sig til, at årets høst skal på flasker. Druerne begyndte allerede at vise sig, tre uger før de plejer at springe frem på stokkene.

- Det har været rigtig godt for druerne. De blomstrede allerede først i juni i år. Druesætningen er meget større og meget længere fremme i år i forhold til sidste år. Jeg er sikker på, det bliver en større høst, siger Bente Rasmussen.

Dårligste høst i 50 år

Ifølge International Organisation of Vine and Wine (OIV) i faldt høsten i 2017 med otte procent i forhold til vinhøsten i 2016. Det gjorde vinhøsten til den dårligste i over 50 år.

Det var især verdens tre største vinproducenterende lande - Italien, Frankrig og Spanien - der blev ramt. Men også i Danmark led vinbønderne under den kolde sommer i 2017.

- Sidste år mistede vi cirka en tredjedel af høsten på grund af fugten. Der var ikke noget i vejen med druerne, men der var ikke så mange, siger Bente Rasmussen.

Ideelt vejr er stadig en risiko

Selvom det har været rigtig godt vejr i år, og Bente Rasmussen er begyndt at glæde sig over store og flotte klaser på Skaarupøre Vingård ved Svendborg, er der stadig en lille risiko ved varmen.

- Der kan ske det, at de mudner for hurtigt udvendigt, og at det indvendigt ikke modner med.

Men ifølge Bente Rasmussen er det varme, tørre og solrige vejr ideelt.

- Druerne bliver mere end dobbelt så store som normalt. Og planterne er sunde. De får ikke meldug, fordi det ikke er så fugtigt. Det er jo igennem sol og varme, at der kommer sukker i druerne.

Det forventes, at årets høst kan nydes som hvidvin og rosévin i maj 2019.

