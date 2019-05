Hvad kigger du på, når du shopper? Fynske virksomheder bruger eyetracking til at få flere kunder

Når du shopper på nettet, afslører dine øjne og din puls, hvad du kigger efter - og hvad du ender med at købe.

Og den viden kan være guld værd for virksomhederne.

Læs også Først besejrede den kvalme: Nu skal Skarø-is forhindre for tidlige fødsler

Derfor deltog 14 fynske små- og mellemstore virksomheder på kursus i brugen af såkaldte biometriske værktøjer på University College Lillebælt (UCL) i Odense, så de kan sælge endnu mere på nettet.

- Det er da for at sælge mere

Biometriske værktøjer dækker over eyetracking med briller, der følger øjets bevægelse, svedmåler, pulsmåler og sågar en hjernescanner.

Michelle er studerende på UCL og tester Rice's webshop med eyetracking. Foto: Morten Albek

Rice er en af de 14 fynske virksomheder, der i dag fik testet webshoppen ved hjælp af eyetracking.

- Jamen, vi vil gerne sælge noget mere og give en god oplevelse til vores kunder og sørge for, at det er nemt for dem at handle der. Så de får lyst til at komme igen, fortæller Christoffer Bjørnsen, der er ansvarlig for Rices e-handel.

Her kan man se, hvor Michelle kigger hen. Alle data bliver samlet sammen til sidst - og så kan man analysere sig frem til, hvad der får brugerne til at klikke sig frem til et køb. Foto: Morten Albek

Det er UCL i Odense, der står bag de gratis kurser til de fynske virksomheder.

- 90 procent af de handlinger vi foretager os som internetbrugere, har vi svært ved at fortælle om bagefter. Vi er simpelthen ikke bevidste om, hvor vi kigger hen på skærmen, forklarer Simon Svendsen, videnscenterchef hos UCL og fortsætter:

- Vi får indsigt i den ubevidste adfærd, som vi kan analysere og dermed optimere webshoppen, så den bliver bedre og forhåbentlig øge den andel af besøgende, der køber noget.

Læs også Et mulehår fra milliarden: Fynske 5E Bygs omsætning eksploderede i 2018

Med de biometriske værktøjer kan man følge de ubevidste handlinger. Lige fra brugeren klikker sig ind på webshoppen - til der bliver fyldt varer i kurven.

- Vi får mange flere data på den rejse, som brugeren er på selve webshoppen, som giver nogle optimeringsmuligheder, fortæller Simon Svendsen.

For Rice, der sælger produkter til boligen, er der også store forventninger til mersalg efter kurset.

- Det skal bare gå den vej, griner han og hæver armen langt over hovedet - op mod himlen.