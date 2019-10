Forældre truer kommune efter skoleballade: - Fyr lærer, eller vi lægger sag an

Der er noget helt galt i 6. klasse på Kystskolen afd. Krogsbølle på Nordfyn.

Et forældrepar truer nu kommunen med en retssag, fordi deres datter blev overflyttet som resultat af den langvarige og kontroversielle sag.

En kompliceret konflikt begyndte for over en måned siden, da Fyens Stiftstidende bragte en stor artikel, hvor to forældrepar rettede en række voldsomme anklager mod deres børns lærer.

Læs også Slik-belønning på fynsk skole: Gode elever fik slik - de dårlige fik ingenting

Ifølge de to forældrepar blev deres børn udsat for grov forskelsbehandling og regulær mobning fra lærerens side.

En udlægning, som hverken skolens lærere eller et flertal af klassens øvrige forældre kunne genkende.

Nu er konflikten foreløbigt kulmineret med trusler om retssag, hvis ikke den pågældende lærer bliver afskediget.

- Læreren skal afskediges, og min datter skal flytte skole.

Sådan lyder kravene fra Sandie Johnson efter et møde på Kystskolen afd. Krogsbølle, hvorfra Sandie Johnsons datter fredag blev overflyttet.

Sandie Johnson er en af de forældre, der rettede den kraftige kritik af læreren. Hun er uforstående over for, hvorfor læreren i klassen ikke er blevet fyret efter sagen.

Derfor har Johnson-familien stillet krav til Nordfyns Kommune om at fyre den pågældende lærer og flytte datteren til en skole i nærområdet.

Læs også Slik-belønning: Mor tog sine børn ud af skolen

Hvis kravene ikke er imødegået senest tirsdag klokken 12, vil familien køre en retssag mod kommunen og læreren. Det fortæller Sandie Johnson til TV 2/Fyn.

Skoleleder fratræder

Som konsekvens af hele affæren fratrådte skolelederen på Kystskolen afd. Krogsbølle Morten Wettergren sin stilling 10. oktober.

Fratrædelsen skete efter uenighederne mellem lærere, ledelse og forældre i den omtalte 6.-klasse, hvor de resterende 23 elever undervejs blev holdt hjemme fra skolen i to dage.

Det gjorde de som protest mod, at læreren fik skylden for hele konflikten.

I stedet landede sagen på skolelederens bord. følge Nordfyns Kommune var det en gensidig fratrædelsesaftale, der førte til skolelederens stop, men spørger man skolens bestyrelsesformand var det ikke hele sandheden.

Læs også Skoleleder fratræder efter store uenigheder i klasse

- Jeg tolker det ikke som en gensidig fratrædelse, og jeg er dybt skuffet, siger skolebestyrelsesformand Michael Kildemose Nielsen.

Samtidig fik læreren i klassen lov at fortsætte på skolen.

Undervisningstilbud fra kommunen

Efter episoden har Sandie Johnson holdt sin datter hjemme fra skole, indtil kommunen fandt et andet undervisningstilbud til hende.

På et møde fredag mellem kommunen og Sandie Johnson blev der fremlagt et undervisningstilbud, der ikke faldt i god jord hos Sandie Johnson, men som ifølge Gitte Høj Nielsen, der er chef for skole- og dagtilbud i Nordfyns Kommune, er det bedste for barnet.

Sandie Johnsons datter blev på mødet overflyttet fra skolen og foreslået et undervisningstilbud på Særslev-Hårslev-Skolen.

Det er ikke været muligt at få en kommentar fra Gitte Høj Nielsen og Nordfyns Kommune. Derfor har TV 2/Fyn valgt at offentliggøre dele af en lydoptagelse fra mødet, som vi har modtaget fra Sandie Johnson.

Læs også Skoleformand efter kaos på Kystskole: Forkert at fyre skoleleder

- Det er aldrig sjovt, når børn skal lave et skift. Men jeg tænker også situationen, der finder sted på Kystskolen er så kompleks, at det er min bedømmelse, at det er bedst for hende, fortæller Gitte Høj Nielsen i lydfilen fra mødet, som TV 2/Fyn har modtaget.

Den vurdering er Sandie Johnson helt uenig i.

- Eftersom kommunen har valgt at beholde læreren i klassen, er der kun ét sted, mit barn skal være, og det er den skole, jeg har fremlagt for kommunen - og det er ikke Særslev-Hårslev-Skolen, siger hun i lydfilen.

Ifølge skole- og dagtilbudschefen er Sandie Johnsons fremlagte skole ikke en mulighed.

- Vi ser sagen i sin helhed og fra flere perspektiver. Vi skal tage hensyn til de andre børn, der går på den skole, siger Gitte Høj Nielsen.

Truer med retssag

Som konsekvens af afvisningen samt at den kritiserede lærer ikke er blevet afskediget, har Sandie Johnson derfor valgt at true kommunen med en retssag.

Deadlinen, hun havde sat for kommunen, var tirsdag klokken 12. Til TV 2/Fyn oplyser Sandie Johnson efter fristen, at hun ikke har hørt fra Nordfyns Kommune.

TV 2/Fyn har også været i kontakt med de 23 øvrige forældre til børn i klassen. De ønsker ikke at udtale sig af frygt for at optrappe konflikten.