Odeon i knibe: Fyrer for at rette op på økonomien

Det har været sværere at tjene penge på Odeon end først antaget, og derfor sparer H.C. Andersen Kongrescenter nu på medarbejderudgifterne.

Mandag morgen fik Odeons kulturchef, Sara Ekknud, en opsigelse.

- Vi er voldsomt udfordrede på økonomien, og derfor må vi kigge på alt, hvad vi kan, siger administrerende direktør Jens Pedersen fra H.C. Andersen kongrescenter A/S.

Sara Ekknud har haft de kulturelle aktiviteter i Odeon som sit ansvarsområde siden huset blev bygget.

H.C. Andersen Kongrescenter driver både Radisson Blu Hotel H.C. Andersen og musik- og kulturhuset Odeon, der ligger lige ved siden af hinanden.

Læs også Regnskab: Stadig knas med driften af Odeon

Og ifølge det seneste regnskabs ledelsesberetning har Odeon tynget økonomien. Der bemærkes det, at "at det har været vanskeligt at opnå en tilstrækkeligt rentabel drift i Odeon, idet især omkostninger til omstillinger i forbindelse med arrangementer og løbende vedligehold af bygningen i betydeligt omgang overstiger det forventede".

Resultatet i sidste regnskabsår blev et underskud på 1,5 millioner kroner før skat.

Ingen indflydelse på kulturoplevelser

Ifølge Jens Pedersen vil fyringen af kulturchefen ikke få betydning for oplevelserne i huset.

- Det er naturligt, at der har været flere medarbejdere i en opstartsperiode for at få tingene til at fungere. Der har Sara haft en kæmpe betydning. Nu er øvelsen kommet til, at vi skal drive tiltagene videre, og der vil publikum ikke mærke nogen ændring, siger Jens Pedersen.

Odense Kommune ejer størstedelen af bygningen og har indgået en aftale med H.C. Andersen Kongrescenter som operatør. Den indebærer, at operatøren årligt betaler 2,5 procent af bruttoomsætningen i forpagtningsafgift for at bruge ejendommen, minimum 500.000 kroner.

Ifølge aftalen giver Odense Kommune til gengæld en begrænset underskudsgaranti på Odeons kulturelle aktiviteter i de første seks år.