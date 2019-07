Fyret Danske Bank-direktør baner vej for fynbo i realkredit-bestyrelse

Den fyrede Danske Bank-direktør Jesper Nielsen mister også sin post som bestyrelsesformand for et af Danmarks største realkreditinstitutter Realkredit Danmark, der er en del af Danske Bank-koncernen.

Jesper Nielsen har været en central skikkelse i Danske Bank hele vejen gennem stormvejret i forbindelse med bankens hvidvasksag. Han blev konstitueret som administrerende direktør, da Thomas Borgen stoppede.

Imens han styrede butikken forsøgte bestyrelsen først at ansætte direktør for formuepleje Jacob Aarup-Andersen som topchef. Han blev dog afvist af Finanstilsynet. Siden fandt banken hollænderen Chris Vogelzang.

Til gengæld får Jacob Aarup-Andersen lov at erstatte Jesper Nielsen som bestyrelsesformand for Realkredit Danmark. Han er blevet konstitueret som bestyrelsesformand efter Jesper Nielsen, der træder helt ud af bestyrelsen.

Jesper Nielsen mistede sit job i Danske Bank i slutningen af juni som følge af bankens såkaldte gebyrsag.

Sagen drejer sig om produktet Flexinvest Fri, hvor kunderne mod gebyr overlader investeringsfolk i Danske Bank ansvaret for at få pengene til at yngle.

Gebyrerne blev i 2017 imidlertid sat så højt, at prisen ikke flugtede med, hvad kunderne kunne forvente i afkast. Banken forventede ganske enkelt, at kunderne ville tabe penge på det, der skulle være opsparing.

50-årige Jesper Nielsen var en af de ansvarlige for Danske Banks aktiviteter i Danmark, da gebyrerne blev hævet.

Det kunne han ikke overleve, mente bankens bestyrelse, der fyrede "firmaets mand".

Realkredit Danmark har siden 2001 været en del af Danske Bank-koncernen.