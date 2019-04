Fyringer på skolerne i Odense - 29 stillinger nedlægges

Tirsdag blev det klart, at 29 stillinger nedlægges på Odenses skoler. Det er den barske virkelighed efter 42 lærere, pædagoger og børnehaveklasseledere er blevet prikket.

Af de 42 vil de 29 få en fyreseddel, mens de sidste 13 flyttes til andet job.

Blandt de prikkede er der 25 lærere, som nu kan søge ni stillinger som skal besættes. Således vil der nu være en såkaldt omplaceringsperiode, hvor de prikkede skal udfylde et kompetance- og kvalifiktationsskema for at finde de lærere der matcher de ledige stillinger.

Først i slutningen af maj er det fyringsrunden helt afklaret.

Fyringerne sker som følge af, at kommunen får brug for 14 klasser færre og brug for pasning af 300 færre børn i sfo'erne.

Årsagen er, at en stor årgang er på vej til at forlade folkeskolen, mens en mindre kommer ind. Først senere vil det faktum, at der nu fødes flere børn, ramme skolerne.

Når fyringerne er gennemført, vil der i alt være ansat knap 1.800 lærere og pædagoger på Odenses skoler.

