Fyrværkeri på Fyn opkaldt efter kendt blærerøv

Den fynske fyrværkerisælger Krudttossen, der ligger i Tommerup, har opkaldt et batteri efter livsstilsforfatteren og foredragsholderen Mads Christensen.

Læs også Simpel idé får kunder til at handle mere lokalt

Mads Christensen er bedre kendt som “Blærerøven” - blandt andet på grund af hans første bog “Den Store Blærerøv”, der gjorde ham landskendt.

Krudttossen har spurgt forfatteren og den tidligere moderedaktør om lov til at bruge navnet - til stor glæde for blærerøven.

- Jeg synes, det er noget af det mest fantastiske, der er tilstødt mig. Når man er charlatan, som jeg er, kommer man ikke i dronningens register med ridderkors eller i Kraks Blå Bog, men jeg har fået et batteri hos Krudttossen på Fyn. Det er jeg glad for, siger Mads Christensen til TV 2/Fyn.

Festfyrværkeri med effekter

Krudttossen havde dog ikke været nødt til at spørge om lov til at bruge forfatterens kælenavn.

- Blærerøven er ikke mit navn eller mit begreb. Han skrev til mig for et par måneder siden for at få min velsignelse, og det har han fået, siger Mads Christensen, der også har lagt navn til sokker.

Blærerøvsbatteriet indeholder 100 skud.

- Det giver et kæmpe festfyrværkeri med et væld af forskellige farver og effekter, oplyser Krudttossen.

Blærerøvsbatteriet koster 849 kroner.