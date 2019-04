Unge bekæmper ensomhed: - Fysisk aktivitet bringer mennesker sammen

28-årige Patrick Cakirli forlod for 11 dage siden København – til fods. Nu er han på en 550 kilometer lang gåtur landet rundt for at sætte fokus på ensomhed. Torsdag gik marchen fra bostedet Solutio Broen ved Rudkøbing med kurs mod Ollerup på Sydfyn.

Astrid Knudsen var én af dem, der havde taget turen fra bopælen i Odense for at støtte Patrick Cakirli.

Det er en god måde at lave en fysisk aktivitet for at bringe mennesker sammen Astrid Knudsen

- Jeg synes, det er et enormt vigtigt emne at sætte fokus på. Der er rigtig mange ensomme mennesker i Danmark, og det er ikke noget, der så tit er diskuteret. Der er rigtig mange især unge mennesker, der er ensomme, og hvis det her måske kan være med til at lave om på det, så synes jeg, at det er rigtig fint, fortæller Astrid Knudsen.

Hun peger på, at netop det at lave en aktivitet for at gøre opmærksom på ensomhed er den rette tilgang til det.

- Jeg synes, at det er en god måde at lave en fysisk aktivitet for at bringe mennesker sammen og for at sætte fokus på det. Især når han går gennem hele landet, så er det næsten uundgåeligt at høre om. Det vil jeg gerne være med til at støtte op om, siger Astrid Knudsen.

Patrick Cakirli er uforstående over for, at ensomhed overhovedet er et problem i et samfund som det danske.

- Det er alt for dårligt, at vi i vores velfærdssamfund har 350.000 ensomme danskere, og det vil jeg rigtig gerne være med til at sætte fokus på, siger Patrick Cakirli, da TV 2/Fyn fanger ham undervejs på torsdagens gåtur, der startede på Langeland og slutter ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Han går – i sagens ånd – ikke turen alene. Alle er inviteret til at gå med for at understrege vigtigheden af Patricks budskab om fællesskab som et redskab i kampen mod ensomhed.

Derfor har han siden afgangen fra hovedstaden haft selskab af en række forskellige mennesker, der gerne vil støtte op om hans budskab.

- Patricks projekt rører mig rigtig meget. Ordet ensomhed er en stor ting, og det er ikke bare det at være alene i en lejlighed. Det kan være i forhold til arbejde eller at man har en sygdom eller andet. Og så glæder det mig bare at se så mange mennesker gå med, siger Vivi Guldager Agernem, der er leder af institutionen Solutio Broen på Langeland og en af dem, der denne torsdag morgen fulgte Patrick Cakirli på vej.

Patrick begyndte sin march mod ensomhed 1. april i København. Den 28. april skal han gerne ramme Aalborg efter et sted mellem 550 og 600 kilometer gennem Danmark.