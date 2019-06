Gådefuld lerblok fundet på Sydfyn

Arkæologerne havde på forhånd ingen anelse om, at en mark ved Vester Mølle lige syd for Vester Skerninge var fyldt med spor fra vores forfædre.

Svendborg Kommune er gået i gang med at restaurere den nærliggende Syltemae Å, og til det skal der bruges noget ler. På marken ved siden af var der ler, der kunne bruges til formålet.

Svendborg Museum lavede så rutinemæssigt en arkæologisk forundersøgelse, og hurtigt stod det klart, at her var en guldgrube af spor fra fortiden. Det er væltet op af jorden med flint, potteskår, stolpehuller og spor efter bålsteder.

- Her har boet mennesker i yngre stenalder og førromersk jernalder. Vi har ikke nogen helt præcis datering endnu, men vi har fundet store mængder flinteredskaber, og der er ikke nogen tvivl om, at de er fra yngre stenalder, fortæller arkæolog og museumsinspektør Lone C. Nørgaard fra Svendborg Museum.

En klar femmer

Beliggenheden af marken ved Åmarksvej er, hvad en ejendomsmægler på en skala fra et til fem vil kalde en klar femmer, når det gælder vores forfædres ønsker til bolig. Området ligger på et fladt plateau med gode oversigtsforhold og tæt ved en vandrig å med gode muligheder for fiskeri og jagt.

- Det har været fint at bo her. Det har været et rimeligt tørt sted, hvor de har kunne bygge deres huse, fortæller Lone C. Nørgaard.

Derfor har vores forfædre gennem generationer og over flere tusinde år bygget hytter og boet på stedet.

Men med et, lige omkring vor tidsregning begyndelse, var det pludselig slut. Beboerne flyttede, måske til det, der i dag er Vester Skerninge eller måske til et helt andet sted.

Der her ikke siden være bygget på området, og derfor ligger sporene fra fortiden som en urørt tidslomme fra dengang.

En sirligt dekoreret lerblok, også kaldet en ildbuk, er dukket op på en mark ved Vester Skerninge. Foto: Ole Holbech

Gådefuld lerblok

Ved en af de mange bålsteder på marken er der fundet en ildbuk. Ofte bliver ildbukke omtalt som gådefulde lerblokke, og det er ikke helt klart, hvad de har været brugt til. Det kan være helt praktisk støtte ved ildstedet, men de han også har haft en mere ceremoniel eller religiøs betydning.

Selv om ildbukken har ligget i jorden i flere tusinde år, så står den sirlige dekorationen skarp og klar, som den var lavet i går.

- Der har ikke været lavet udgravninger her før, så det er næsten som at åbne en skattekiste, siger Lone C. Nørgaard.

Området ligger på et fladt plateau med gode oversigtsforhold, og tæt ved en vandrig å med gode muligheder for fiskeri og jagt. Foto: Ole Holbech

Åben udgravning

Er du blevet nysgerrig efter at se mere til udgravningen og de mange fund, kan du ved selvsyn tage det hele i betragtning, når Svendborg Museum og Svendborg Kommune inviterer interesserede til åben udgravning onsdag 26.juni 2019 klokken 14.00 til 16.00.

Lone C. Nørgaard fra Svendborg Museum vil fortælle om de arkæologiske udgravninger, og Anne Jensen fra Svendborg Kommune vil fortælle om vandløbsprojektet, der skal etablere et nyt stykke å uden om Vester Mølle Møllesø. Det skal skabe bedre vilkår for vandløbsinsekter, havørreder, ål og småfisk.

Projektet er finansieret af EU, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Gådefulde lerblokke eller ildbukke Arkæologer og historikere har længe undret sig over, hvad de såkaldte gådefulde lerblokke, altre af ler eller ildbukke har være brugt til. Det kan være en praktisk anordning til at støtte et lerkar over ildstedet, de kan have haft en religiøs funktion eller noget helt andet. Det er fundet flere steder rundt om i Danmark, men kende også fra andre stedet i Europa. Lerblokken finde ofte parvis ved ildsteder. Det kan være formet som en stor mursten med indgraveret mønster, som lerblokken fra Vester Skerninge, de kan være med horn eller de kan være udformes som et fabeldyr. Ofte er der huller i lerblokkene. Kilde: C. H. Becker: De gådefulde lerblokke fra ældre jernalder